Chi è Davide Shorty di Sanremo Giovani 2021? Età e Instagram

Scopriamo tutto ciò che c’è da sapere su Davide Shorty, cantante che nel 2021 sale sul palco del Festival di Sanremo nella categoria Giovani. Dalla vita professionale a quella privata.

Davide Shorty età altezza e biografia

Conosciamo meglio chi è Davide DShorty, cantante che è stato tra i finalisti di AmaSanremo. Vero nome Davide Sciortino, è nato a Palermo il 27 giugno 1989. Ha quindi 31 anni di età ed è del segno zodiacale del Cancro. Per quanto riguarda l’altezza, è 1,75 m, mentre non abbiamo informazioni circa il suo peso. Davide ha inoltre vari tatuaggi sul suo corpo. Il più visibile è quello sull’avambraccio destro. Inoltre ha alcuni simboli tatuati sul pollice.

Davide Shorty ha passato la sua infanzia e adolescenza in Sicilia, poi si è trasferito a Londra perché deciso a fare un’esperienza personale all’estero. Il suo obiettivo, infatti, era quello di trovare maggiori possibilità per sfondare nel mondo della musica. E infatti nella capitale inglese gli si sono presentate alcune opportunità.

Così il cantante ha avuto modo di fare le sue prime esperienze nel mondo della musica come trapper. Ma ha anche un altro lavoro, è infatti un docente di musica. Ed è anche produttore musicale. Vive ancora a Londra, ma per lavoro si sposta spesso tra Inghilterra, Svizzera e Italia.

Vediamo adesso la sua vita privata…

Vita privata: fidanzata

Circa la vita privata di Davide Shorty non abbiamo molte informazioni. È infatti riuscito a mantenere sempre un grande riserbo.

In passato ha avuto una relazione con una ragazza di nome Alba Plano conosciuta ai tempi di X Factor. Aveva infatti superato con lui le selezioni approdando ai Bootcamp, dove però lei ha interrotto il suo percorso nel talent.

Ha avuto anche una relazione importante e dopo essersi lasciati è rimasto in buoni rapporti con la sua ex fidanzata e sono amici. Proprio a lei è dedicata la canzone Regina con cui partecipa a Sanremo 2021.

Oggi Davide Shorty è fidanzato? Non dovrebbe essere sentimentalmente impegnato. Anche dai suoi prifli social non ci sono indizi a riguardo. Quindi quasi sicuramente è single.

Passiamo adesso alla sua carriera…

La carriera di Davide Shorty

Davide Shorty, molto amante della musica, ha inziato a fare i primi passi in questo campo con la sua esperienza a Londra dopo il diploma. Qui ha iniziato ad esibirsi e a farsi conoscere per poi dare inizio alla sua carriera vera e propria.

Nel 2015 Davide Shorty ha partecipato alla nona edizione di X Factor dove ha avuto la possibilità, per la prima volta, di mostrare il suo talento e la sua passione per la musica. Passando le selezioni e i Bootcamp, ha fatto parte della categoria Over con coach il giudice Elio. Ha fatto quindi un percorso perfetto, riscuotendo sempre grandi complimenti dai giudici per le sue performance. Alla fine, però, è riuscito ad arrivare solo al terzo posto, alle spalle di Gio Sada e Urban Strangers.

Comunque la carriera di Davide Shorty è decollata e oggi ha all’attivo la pubblicazione di 3 album: nel 2016, nel 2018 e nel 2020. In passato ha fatto parte anche di una band, i Retrospective for love. Ed ha collaborato con il rapper Willie Peyote. Sempre nel 2020 ha partecipato ad AmaSanremo arrivando in finale e tra i primi 10 per aggiudicarsi un posto, nella categoria Giovani, a Sanremo 2021. Così partecipa al Festival il brano Regina.

Ecco dove seguirlo sui social…

Dove seguire Davide Shorty: Instagram e social

Adesso che conosciamo meglio chi è Davide Shorty, è possibile seguirlo sui social network? La risposta è ovviamente sì e il modo migliore è attraverso il suo profilo Instagram. Il suo account vanta quasi 60 mila follower, un grande numero dovuto al grande successo che ha anche in tutta Europa.

Notiamo che sui social è davvero molto attivo, sia con i post che non le storie. Condivide i suoi lavori musicali, gli eventi e i progetti. E si rivolge molto a tutti coloro che lo seguono.

Come detto, però, della sua vita privata non vediamo molto dai social, poiché è una persona davvero riserfvata da questo punto di vista.

Davide Shorty a Sanremo 2021

Davide Shorty partecipa al Festival di Sanremo 2021 nella categoria Giovani con la canzone Regina. Il brano è dedicato alla sua ex compagna. Racconta la storia di una donna forte. Con questa ragazza è rimasto in amicizia e tra l’altro lei appare sulla copertina del singolo e anche nel videoclip.

Riguardo la partecipazione a Sanremo, a TV Sorrisi Canzoni Davide ha detto:

Non ho paura di questo palco, anzi ne sono attratto fin da quando ero piccolo e guardavo il Festival sul divano con i miei (e se mi spedivano a letto perché era tardi, lo ascoltavo di nascosto alla radionìlina!). Salirci ora mi fa sentire parte della storia della musica italiana.

Canzone e testo

Ecco un estratto della canzone di Sanremo 2021 Regina:

Sei nei miei piani e sai che ogni promessa è un debito

Anima latina, regina con regno a seguito

E inoltre una corona, hai pur bisogno di un palazzo

E a volte se ti senti sola e la tua vita è un po uno strazio

Se la cosa ti consola, io ti sono sempre accanto

Dentro questa vita nuova che ha l’odore di un abbraccio

Questa pioggia è così fina che quasi non la senti

La strada è una piscina e quando meno te lo aspetti tu

Diventi una bambina con due genitori assenti

Ma cresciuta una regina con il sole tra i capelli

Aria, tu diventi aria

Aria, aria, oh oh

Adesso conosciamo gli altri Giovani in gara…

I Giovani del Festival di Sanremo 2021

Ma chi sono gli altri concorrenti che prenderanno parte nella sezione Giovani del Festival di Sanremo 2021? Ecco la lista completa delle nuove proposte che vedremo sfilare sul palco dell’Ariston nella settimana dal 2 al 6 marzo 2021 e i brani che porteranno:

Elena Faggi – Che ne so

– Che ne so I Dellai – I sono Luca

– I sono Luca Gaudiano – Polvere da sparo

– Polvere da sparo Folcast – Scopriti

– Scopriti Greta Zuccoli – Ogni cosa sa di te

– Ogni cosa sa di te Davide Shorty – Regina

– Regina Wrongonyou – Lezioni di volo

– Lezioni di volo Avincola – Goal!

