Davide ha fatto infuriare i fan della coppia Lulù-Manuel: ecco di cosa è accusato

1 Davide Silvestri sabota il messaggio di Manuel Bortuzzo?

Nel pomeriggio di ieri, domenica 7 marzo, Manuel Bortuzzo ha lasciato un messaggio ricco di amore e sentimento alla sua fidanzata Lulù che si trova ancora dentro la casa del Grande Fratello Vip ed è una dei finalisti. Ma secondo il web, tra la coppia si sarebbe intromesso Davide Silvestri che avrebbe un po’ sabotato questo scambio di parole a distanza.

Il nuotatore si è infatti presentato fuori dalle mura di Cinecittà, dove si trova la casa del Grande Fratello, urlando tutto il suo amore alla fidanzata. Ma gli autori hanno fatto partire la musica a tutto volume e quindi non si è sentita più la voce di Manuel. Ma c’è chi pensa che la colpa della musica sia di Davide.

Il vippone, essendo in giardino insieme a Barù, ha sentito la voce e il messaggio, ma avrebbe detto a voce alta il nome di Manuel per allertare la redazione del reality e far mettere la musica. Tra l’altro, chi stava seguendo la diretta del GF Vip ha anche fatto notare che Barù più volte avrebbe detto agli autori di non mettere la musica e far sentire il messaggio dato che veniva dall’ex concorrente.

Purtroppo non è servito a nulla e quindi la stessa Lulù non ha sentito le parole del fidanzato. Questo ha fatto molto arrabbiare i fan della coppia che hanno accusato Davide Silvestri di essersi intromesso e aver remato contro. Quindi non sarebbe nemmeno un buon amico.

Manuel urlava da fuori per Lulù e Davide subito inizia a parlare ad alta voce chiedendo se era Manu per avvertire il GF di mettere la musica. Barù cercava di farlo stare zitto e poi dice "dai é manu fatelo sentire" 🥺



DAVIDE LA TUA CATTIVERIA FA SOLO TRISTEZZA #jerù #fairyLu — lacasadizauditù (@___likedaylight) March 6, 2022

