1 Davide Vavalà e il tatuaggio in bocca (FOTO)

Davide Vavalà, protagonista della quinta edizione de Il Collegio, si è mostrato su Instagram con una novità. Tra gli ultimi post, infatti, possiamo vedere una sequenza di foto in cui mostra il suo nuovo tatuaggio. Niente di troppo strano se non fosse che la scritta “Love” è impresso all’interno della sua bocca sul labbro inferiore. I suoi fan sono impazziti e hanno molto apprezzato. Alcuni hanno scritto: “Aspettavo da tempo questo momento” e altri ancora “Semplicemente magnifico“.

Era da marzo 2021 che il giovane influencer non condivideva alcuna immagine nel suo feed con gli oltre 520mila follower. Anche questo dato, infatti, ha contribuito all’entusiasmo generale. Lui ha riscosso grande notorietà, come anticipato in precedenza, grazie a Il Collegio, partecipando all’edizione ambientata nel 1992. Lo abbiamo visto con un carattere un po’ esuberante e non subito è riuscito a guadagnarsi la divisa dell’istituto.

Davide Vavalà e il tatuaggio in bocca

Per qualche tempo, inoltre, Davide Vavalà ha fatto sognare i suoi fan grazie alla relazione con Sofia Cerio. Qualche tempo dopo, però, l’influencer ha annunciato la fine del loro amore tramite delle Stories:

Me lo state chiedendo già da tanto, ma ho preferito aspettare per dirvelo perché prima ho pensato a metabolizzare la cosa. Come avrete ormai capito tutto quello che c’è stato tra me e la Sofi è arrivato a una fine. Mi dispiace soltanto perché finalmente avevo trovato una persona in grado di completarmi e alla quale avrei dato davvero tutto me stesso. Tutto inizia e tutto finisce, e le persone purtroppo cambiano.

Qualche tempo fa, inoltre, poco dopo aver parlato della fine della sua storia con Sofia ha anche raccontato di essere positivo al Coronavirus. Andiamo a rivedere le sue dichiarazioni in merito. Continuate a leggere se interessati…