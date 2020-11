1 GF Vip: lite molto forte tra Dayane Mello e Adua Del Vesco (VIDEO)

Dopo la puntata, si verificano sempre un certo tipo di dinamiche all’interno della Casa del GF Vip. Mentre Adua Del Vesco conversava con Stefania Orlando, che ha confessato di averla nominata, è andata in scena una forte lite tra l’attrice e Dayane Mello. Ma vediamo insieme cosa è accaduto.

Tutto è iniziato con Rosalinda che si è domandata come mai Stefania abbia deciso di fare il suo nome. La showgirl le ha dato tutte le motivazioni del caso, dicendo che preferirebbe vedere la Adua Del Vesco che tira fuori gli artigli e di non volerla vedere sulla difensiva. La Cannavò non si è detta molto d’accordo: “Io sono sensibile, ho avuto un crollo per tre giorni difficili, ma questo non significa che non ho carattere”, confessando poi di esserci rimasta male. Dayane Mello ha assistito alla loro conversazione e si è detta dalla parte di Stefania Orlando ed è proprio da qui che ha preso il via lo scontro.

“Ma è stato un momento, purtroppo io sono così, assorbo molto i malumori degli altri e mi preoccupo di tutto” ha reclamato ancora Adua Del Vesco, che ha preso atto e messo fine alla discussione con Stefania. Apprese però le parole di Dayane Mello è rimasta di stucco: Grazie di aver detto che ho fatto un percorso triste, ci sono sempre stata per te, ho solo passato tre giorni difficili, avrò il diritto di stare male?” con la modella brasiliana che ha ribattuto: “Secondo me però è da molto più tempo che sei triste, è pesante”.

Adua Del Vesco ha continuato a restare ferma nelle sue posizioni, dicendo di non essersi mai allontanata da Dayane Mello, che dal canto suo ha avuto qualcosa da recriminare: “Non è vero, tu ti preoccupi troppo dei giudizi, da amica preferisco vederti con il sorriso. Quando io sono stata male venivo da te, tu invece non ha bisogno di me vai dagli altri, gli stessi che ci hanno nominato, sei cambiata”. ha confessato.

Con gli occhi lucidi Rosalinda e con la voce rotta, rivolgendosi a Dayane Mello ha risposto: “Ma se tengo anche ad altre persone non c’è nulla di male, sei tu che entri in competizione. Non ti volevo dare i miei dispiaceri, tu invece ci hai visto del male, sono senza parole… riflettici”. (VIDEO COMPLETO QUI)

A seguito di questa forte lite tra Dayane Mello e Adua Del Vesco, c’è stato o no un chiarimento? Ecco come sono andate le cose…