1 Qualche ora fa Dayane Mello ha parlato di Mario Balotelli al GF Vip. Lui interviene sui social, ma poi ci ripensa e cancella il suo post

Non tutti sanno che qualche anno fa Dayane Mello ha avuto una relazione con niente che meno che con Maro Balotelli. Tuttavia la storia tra i due non ha avuto i risultati sperati, e ad un certo punto la modella e il calciatore si sono separati. Ciò nonostante la Mello ha sempre provato un grande amore per il giocatore, al punto da affermare:

“Balotelli è il mio amore eterno… Mario non lo sa, ma se mi sono trasferita in Italia la “colpa” è sua. Ci ero venuta per uno shooting, l’avevo conosciuto in un locale, mi ero innamorata. Ed ero tornata per lui, che però aveva altri programmi… È il mio amore. Parlo con lui tutti i giorni… Lui irresponsabile? Adesso che ha una figlia, Mario è un altro uomo. E poi lo conosce, lei, il brivido degli amori irrisolti?”.

Nonostante siano passati alcuni anni dalla fine della loro storia, pare che Dayane Mello non abbia ancora dimenticato Mario Balotelli. Attualmente come sappiamo la modella si trova al Grande Fratello Vip 5, in compagnia proprio di Enock Barwuah, fratello del noto calciatore. Qualche ora fa così i due hanno parlato proprio di Balotelli, e la Mello ha ammesso di provare ancora dei sentimenti per lui. Alla discussione ha poi preso parte tutta la casa, e così Dayane si è raccontata a cuore aperto, affermando:

“C’è sentimento, Mario è una persona speciale. Quando lo vedo il mio cuore batte forte. Malgrado il sentimento non siamo riusciti mai a stare insieme, lui è un testardo e anche io. Quando l’ho conosciuto avevo diciannove anni, l’ho amato e ho ancora dei sentimenti fortissimi per lui. Ci vogliamo tantissimo bene. Mi ricordo anche il nostro primo bacio, è stato in macchina. Non vorrei che si arrabbiasse se parliamo di lui. Io non ho mai nascosto la persona che è. Se viene a fare una sorpresa a Enock io sparisco, perché mi fa battere il cuore. Ho sempre avuto un sentimento forte per lui, è una cosa che senti solo con una persona che ti piace. Mi sembra di essere una 15enne”.

A rispondere alle parole di Dayane Mello inaspettatamente è stato lo stesso Mario Balotelli, che tuttavia poco dopo è tornato sui suoi passi, cancellando il post. Ma vediamo cosa è accaduto e le parole del calciatore.