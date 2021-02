Ore intense nella casa del Grande Fratello Vip 5. Come sappiamo negli ultimi giorni c’è stata una netta frattura tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò. Dopo mesi di amicizia infatti le due si sono allontanate, a seguito del legame nato tra l’attrice e Andrea Zenga. Proprio nel corso della scorsa diretta del reality, tra le due c’è stato un durissimo faccia a faccia ed era sembrato che la loro amicizia fosse giunta al termine. Tuttavia ieri sera c’è stato finalmente un chiarimento tra Dayane e Rosalinda. Durante la serata infatti la Cannavò si è avvicinata alla Mello, e le ha fatto un lungo discorso, affermando:

A quel punto, tra le risate, Dayane Mello ha provocato Rosalinda, dichiarando:

La Cannavò ha immediatamente corretto Dayane Mello, per poi continuare il suo discorso:

“Fidarsi! T’ho sempre dato modo di fidarti. Se non ti ho detto delle cose è perché stavo avendo un momento difficile in merito alla mia vita fuori. Se l’ho detto a Samantha è perché lei mi ha ascoltata, non che tu non lo facessi, ma lo sai che a volte hai modi un po’ bruschi. Ti chiedo scusa, ma non c’era cattiva intenzione. Mi ha fatto tanto male quel video, mi dispiace che mi hai presa così tanto in giro, perché me lo aspettavo da tutti tranne che da te. Non cambia il bene che provo per te. Spero che le parole che hai detto, le hai dette per rabbia. Tutto quello che ti ho promesso l’ho mantenuto e se sto cosi in questi giorni era solo per te. […] Capisci che voglio esserci? Perché sei fondamentale nella mia vita tu, sei speciale, sei una donna speciale. Ricordatelo”.