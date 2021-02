1 Le accuse di Dayane Mello

È tarda notte e il Late Show si è da poco concluso. Dayane Mello è andata a rivedere i foglietti con i vari tweet dei fan e ha notato come tutti, ultimamente stiano utilizzando l’hashtag #exrosmello. La modella brasiliana ha facilmente intuito, dopo l’aereo volato nei giorni scorsi sopra la Casa del GF Vip, come anche dall’esterno i supporter si siano accorti che il rapporto tra lei e Rosalinda Cannavò stia vivendo una fase molto delicata.

In piazzetta Morra, Dayane Mello si è ritrovata con Stefania Orlando, Samantha de Grenet, Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga. La brasiliana ha subito fatto notare che ormai è la coppia che vince e non più l’amicizia: “Ma va, ormai valorizzano la coppia. È la coppia che vince qui dentro, mica l’amicizia e le ca**te varie”.

Rosalinda da questa accuse fatte da Dayane si è sentita chiamata in causa e ha prontamente sbottato: “Non ho parole”, con la Mello che ha ribattuto: “È vero. Hanno mai fatto qualcosa sulla nostra amicizia? Mai!”. La Cannavò non è parsa per nulla d’accordo e le ha fatto notare che ci sono state varie clip su di loro: “Dayane ma che stai a dire? Ci sono state tanti video tra risvegli, abbracci!”. Dello stesso avviso di Rosalinda anche Stefania Orlando.

Dayane Mello, piuttosto sicura del suo punto di vista, ha puntato ancora il dito contro Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga: “Bisogna spingere, amore, bisogna spingere! Mancano 12 giorni: bisogna far sognare la gente”. A quel punto Stefania ha punzecchiato la Mello: “Quindi è strategia?” e lei piccata: “Eh… chi lo sa?”, andando via.

Rosalinda Cannavò, così come alcuni vipponi, sono convinti infatti che Dayane Mello sia gelosa poiché nutre interesse nei confronti di Andrea Zenga. La modella però ha dichiarato più volte che il ragazzo non è proprio il suo genere di uomo. Più chiara di così! Ma non è tutto, perché poco dopo Dayane ha fatto una particolare confessione, che non è passata inosservata agli utenti di Twitter…