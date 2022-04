1 Il breve flirt tra Dayane Mello e Kanye West

Ieri sera insieme a La Pupa e il Secchione è andata in onda anche la puntata di Pupa Party, spazio di Mediaset Play condotto da Andrea Dianetti e Dayane Mello.

Nel corso dell’appuntamento la modella ha parlato dei suoi vecchi flirt, spiegando ancora una volta di essere grande amica di Leonardo DiCaprio (come già raccontato a Live Non è la d’Urso e a Casa Chi, ma anche di Kanye West, ex di Kim Kardashian. Se con il primo c’è sempre stata solo amicizia, con il cantante pare sia successo qualcosa in più. Ecco quanto rivelato dalla conduttrice di Pupa Party nel corso della diretta:

“Kanye West l’ho conosciuto molto bene, siamo stati più di amici. Ci siamo conosciuti, siamo stati insieme ed è un figo della madonna. C’è stato un bel feeling con lui. È stata una delle esperienza più bella della mia vita, è durata una-due-tre notti. Una delle ‘esc***te’ più belle della mia vita”.

Ovviamente il popolo di Twitter a queste affermazioni di Dayane Mello non ha potuto fare a meno di commentare e qualcuno ha scritto un messaggio mostrato poi in diretta: “Kim Kardashian che scopre della esc***ta tra Dayane e Kanye”. Andrea Dianetti ha letto il commento, ma Dayane ha tagliato corto, come mostrato dal video sotto.

io ve lo giuro lei è la mia vita #pupaparty pic.twitter.com/D7pUOlUcVg — ei belíssima (@edoruta) April 12, 2022

La lista delle conoscenze internazionali di Dayane Mello si allunga: dopo Leonardo DiCaprio, Mel Gibson, Naomi Campbell, Jamie Foxx, Amber Heard, anche Kanye West si aggiunge all’elenco.

