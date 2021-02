1 Il bacio tra Dayane Mello e Giulia Salemi

Ieri, nel tardo pomeriggio, il Grande Fratello Vip ha voluto mettere alla prova i concorrenti con un gioco. Il tutto consisteva nel mangiare un pacco di Mikado in coppia nel minor tempo possibile e portare così a casa il risultato (non è ancora ben chiara se ci sarà una ricompensa). Tra una prova ed un’altra ad attirare l’attenzione sono state Dayane Mello e Giulia Salemi, per via di un bacio. Ma partiamo per ordine.

Le coppie scelte per queste prova del GF Vip sono state quelle formate da Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò e infine Dayane Mello e Samantha de Grenet. I vipponi hanno abbondantemente superato lo step con ottimi tempi e tutti sotto i 3 minuti totali a disposizione.

Nel mentre che aspettavano l’inizio del gioco, Dayane Mello e Giulia Salemi hanno dato spettacolo in salotto e hanno fatto una prova tra loro. A quel punto, però, tra le due è scattato un bacio e la modella brasiliana ha confessato di aver ‘messo la lingua’, facendo ridere la sua amica Giulia, che non è riuscita a trattenere le risate è ha scherzato: “Mi sono confusa un attimo…pensavo fossi Pier”, ha concluso a titolo di battuta.

Pierpaolo Pretelli ha riso di gusto è ha detto ironicamente: “Ma mica è un ghiacciolo!”

Un momento esilarante che ha fatto il giro del web. In tantissimi infatti hanno condiviso su Twitter, e sulle altre piattaforme social, il video del bacio tra Giulia Salemi e Dayane Mello. L’influencer e la modella hanno azzerato le loro incomprensioni dopo la morte del fratello della brasiliana e hanno voluto dare il via ad un’amicizia diversa, che sta appassionando tanti fan.

Il bacio tra Dayane Mello e Giulia Salemi dunque era solo un gioco, ma ha fatto comunque sorridere tutti!