1 Morta la mamma di Dayane Mello

Il destino è davvero strano. Ognuno di noi di trova ad affrontare sfide dure e per Dayane Mello, a distanza di pochi mesi, è arrivata un’altra terribile notizia. A febbraio la modella, mentre si trovava nella Casa del GF Vip, ha saputo della tragica scomparsa di suo fratello in Brasile, la sua terra d’origine. Oggi l’ex gieffina si trova ad avere nuovamente a che fare con quel destino che sembra essersi accanito contro di lei, ancora una volta.

Pochi minuti fa, infatti, Dayane Mello ha fatto sapere che è morta sua madre, gravemente malata di tumore, come lei stessa aveva raccontato e aveva aggiornato i suoi fan pochi giorni fa. Ecco le sue parole questa mattina:

“Oggi ho subito un’altra perdita” così Dayane Mello ha scritto tra le storie di Instagram, “ma so che per mia madre è stato un riposo, perché stava soffrendo in un letto d’ospedale. Abbiamo avuto la nostra strada, abbiamo avuto il perdono l’uno dell’altro. Lei era una brava persona e sarà per sempre nei nostri cuori”.

Si legge nelle storie di Dayane Mello, che ha aggiunto: “Il passato è passato. È un peccato che non abbiamo avuto del tempo. Tempo per abbracciarci, ma ieri abbiamo chiacchierato il video chiamata. Sono riuscita a dire quello che c’era nel mio cuore. Per questo dico amate di più, approfittate del tempo qui sulla Terra con le persone che amate. Perdonate più, ama di più. Dite ti amo, perché la vita è breve e il tempo passa velocemente. Chiamate le persone che amate, mettete da parte le liti perché non abbiamo più tempo. Mamma riposa in pace. Ti amerò per sempre e avrai sempre il mio perdono”.

Le parole di Dayane

La notizia è circolata velocemente e i tantissimi fan sparsi per tutto il mondo si sono stretti intorno a lei. Oltre ai tantissimi messaggi d’affetto, su Twitter è partito l’hashtag #dayanesiamoaltuofianco. Un modo come un altro per mostrarle grande vicinanza.

E pensare che solo pochi giorni fa, come dicevamo, Dayane Mello aveva parlato di sua mamma e della malattia che si trovava ad affrontare…