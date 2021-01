1 Nella notte Dayane Mello svela un retroscena avvenuto in puntata durante l’ultima nomination e che coinvolge Maria Teresa (VIDEO)

Durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip sono stati gli stessi concorrenti a scegliere chi mandare in nomination, che decreterà poi il primo finalista di questa edizione. Si tratta di un televoto tutto al femminile con Dayane Mello (scelta dalle donne), Stefania Orlando, Giulia Salemi e Rosalinda Cannavò (per gli uomini).

In camera Dayane Mello si è ritrovata a parlare con Rosalinda, Samantha e Carlotta e si parlava proprio di quanto accaduto in puntata. Mentre la de Grenet ha svelato la sua strategia per le prossime puntate, la modella brasiliana ha svelato un retroscena, che coinvolge anche Maria Teresa:

“Ieri ho notato una cosa che vi dico adesso. Quando hanno scelto la carta e ci è stato detto che potevamo buttare le altre, Maria Teresa ha visto che avevo scelto te, perché mi ha guardata e si è rigirata. Poi mi ha guardata e sembra averci pensato” ha detto Dayane rivolgendosi a Samantha de Grenet. A seguire la Mello ha aggiunto: “Poi Alfonso l’ha richiamata ed è andata un po’ in confusione, perché una volta che hai buttato quelle carte non puoi più cambiare idea e non puoi tornare indietro”.

E ancora a proposito dell’accaduto Dayane Mello ha detto: “Secondo me la tua carta l’aveva vista perché ho notato il suo movimento quando ho girato la tua carta, lei aveva già la sua e sembra averci pensato, non so, come un voler tornare indietro magari. Sono contenta che mi abbia scelta lei la tua l’ha vista”.

Dayane: "Ieri ho notato una cosa, quando tutti hanno abbassato le carte…MTR ha visto che avevo scelto te (SDG) Probabilmente voleva cambiare la sua ma Signorini ormai l'aveva già chiamata" #tzvip #sovip #gfvip pic.twitter.com/H3Ly3HCHMp — Il Grande Flagello (@grande_flagello) January 19, 2021

In questo video non è presente il seguito, ma Dayane Mello ha aggiunto anche che le dispiace se Maria Teresa, in qualche modo, possa esserci rimasta male per la sua decisione: “A me spiace se lei ci è rimasta male, non vorrei fosse cosi, insomma, ma dovevo fare una scelta”. C’è da dire, però, che Dayane su questo era stata molto chiara.

Se Rosalinda Cannavò non si fosse trovata già in nomination per la finale avrebbe fatto il suo nome senza pensarci. Oppure avrebbe optato per una persona tra Samantha o Maria Teresa, preferendo la prima per una serie di motivi che ha poi spiegato in puntata. E c’è anche da dire che la Ruta si è spesso complimentata con Dayane per essere sempre diretta e non aver paura di andare contro tutto e tutti.

Non sappiamo se Dayane Mello e Maria Teresa Ruta avranno modo di parlarne nel corso di questi giorni per chiarire questo punto ed evitare incomprensioni.