1 Dayane Mello si scontra ancora una volta con Giulia Salemi e lei sbotta. Ecco i dettagli

Nel corso della puntata del Grande Fratello Vip andata in onda il 29 dicembre 2020, abbiamo potuto assistere a uno scontro che ha avuto al centro la modella brasiliana e l’influencer persiana. A un certo punto, infatti, Alfonso Signorini ha mostrato alcune clip in cui la Mello parlava del rapporto tra la Salemi e Pierpaolo Pretelli. Ha, quindi, dichiarato di non credere al loro legame, perché lo considera qualcosa di costruito e di vecchio. In questo, caso, probabilmente si riferisce al rapporto tra il modello e la Gregoraci nei primi mesi del reality. Questa mattina, perciò, sono ritornate sull’argomento e Dayane Mello si è scontrata con Giulia Salemi.

Le due concorrenti erano partite come amiche non appena l’influencer aveva fatto il suo ingresso nella casa. Tuttavia, adesso, pare che qualcosa si sia incrinato e Dayane ritornando sull’argomento l’ha attaccata duramente:

Dei tuoi scherzetti mi sono rotta. Dei tuoi sorrisi mi sono rotta. Tu ti dimostri sempre felice, ma io vorrei vedere la Giulia che è entrata. A quella mi sono affezionata, non la Giulia di Adesso. Ti mascheri dietro ai tuoi sorrisi. Siamo diverse.

Giulia Salemi, allora, ha perso la pazienza e sentendosi attaccata da parte di Dayane Mello ha risposto a tono, sbottando:

Ma ti brucia che io sono felice? Che razza di persona egoista sei? Io non sono in collegio, non posso avere paura di Dayane Mello che sono a tavola e mi fulmina. Cara Dayane, non venire a insegnarmi ad essere donna. Tu fai la battuta e ferisci, fai uno scherzo e ferisci. Mi hai ferita tre volte. Ieri hai detto che non siamo amiche. Mi dispiace per te perché ti brucia la felicità degli altri. Io vivrò sempre meglio di te perché non provo cattiveria e invidia.

Dayane Mello ha continuato lo scontro con Giulia dicendole che stava facendo un dramma e che ora che è cambiata non ha più interesse nel conoscerla. Alla fine ha aggiunto: “Fai il dramma con la tua storiella, vai“. A quel punto la Salemi le ha risposto: “Ma ti brucia perché volevi farla tu, visto che ci hai provato con tre persone diverse e non ci sei riuscita?“. L’altra, però, ha commentato di essere single per scelta. Qui per vedere tutto il video.

