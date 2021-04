1 Dayane Mello frequenta Balotelli?

Negli ultimi giorni a finire al centro dell’attenzione mediatica è stata Dayane Mello. Stando ad un gossip lanciato dal settimanale Chi infatti sembrerebbe che la modella brasiliana abbia iniziato a frequentare nuovamente Mario Balotelli, col quale già in passato aveva avuto una relazione. Secondo la rivista pare che i due si siano riavvicinati e che proprio il calciatore sembrerebbe avere intenzioni serie. Tuttavia qualche giorno fa proprio la Mello, sempre nel corso di un’intervista per Chi, ha svelato cosa c’è in realtà tra lei e Balotelli, ammettendo come tra loro attualmente ci sia solo una bella amicizia. Queste le dichiarazioni di Dayane:

“Con Mario Balotelli? Boh. Rispondo così, fa anche sorridere. Ci vogliamo bene a prescindere dalle nostre differenze di mentalità, siamo legati. Oggi né io né lui sappiamo cosa vogliamo nella vita, quindi perché dovremmo urlare al mondo cose che non sappiamo? Vedremo”.

Ciò nonostante qualche ora fa è accaduto qualcosa che ha riportato l’ex gieffina al centro del gossip. Sui social infatti Deianira Marzano ha fatto notare come Dayane Mello e Mario Balotelli pare si trovassero nella stessa stanza! La nota influencer ha infatti messo a paragone due screen provenienti da alcune recenti dirette social della modella e del calciatore, e come si evince sembrerebbe che il soffitto sia lo stesso!

Tuttavia non è chiaro se Dayane e Mario si trovassero davvero nella stessa stanza. Pare infatti che la Mello si trovasse in un hotel di Milano al momento della live su Instagram, e che dunque non fosse con Balotelli. Nel mentre qualche giorno fa proprio la modella ha svelato chi sono i suoi naufraghi preferiti de L’Isola dei Famosi. Rivediamo le sue parole in merito.