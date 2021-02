1 Dayane Mello attaccata dal web

Il web ha sferrato una pesante accusa nei confronti di Dayane Mello, concorrente del GF Vip. Ieri mattina la modella brasiliana si trovava in veranda a scambiare quattro chiacchiere con i vipponi, quando ad un certo punto un suo gesto ha insospettito gli utenti dei social. Secondo alcuni, infatti, la gieffina avrebbe informato la sua amica Rosalinda Cannavò di conoscere l’andamento del televoto.

Rosalinda Cannavò, infatti, si trova in nomination con Andrea Zelletta e Tommaso Zorzi e si gioca un posto in finale. C’è da dire però che tramite questo video è un po’ eccessivo lanciare un rimprovero nei confronti di Dayane Mello, poiché non è per nulla chiaro il discorso tra le due e potrebbe riferirsi a qualsiasi cosa. La modella fa un gesto con la mano, mentre la sua amica le chiede “Come fai a saperlo?” e lei l’ha lasciata nel dubbio.

Ovviamente non è comprensibile sapere a cosa fosse questo riferimento e pensare sia proprio rivolto al televoto (considerando che i ragazzi non devono esserne a conoscenza) ci sentiamo di escluderlo. Abbiamo trovato però altri spezzoni della conversazione dove Dayane Mello e Rosalinda Cannavò si raccontano dei sogni fatti la notte precedente e parlano della situazione sentimentale dell’attrice….

Intanto il web sembra essersi spaccato. Se c’è chi continua ad attaccare Dayane Mello dell’andamento del televoto c’è chi, invece, sostiene come si possa essere così sicuri di un qualcosa non ben definito. Noi continuiamo a ribadire che ci sembra impossibile che i concorrenti dentro la Casa del GF Vip siano informati e siano a conoscenza di queste notizie.

Attendiamo intanto la puntata di questa sera del reality show per scoprire cosa succederà!