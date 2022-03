Delia Duran rivela che un’altra coppia famosa “pratica l’amore libero”

La rivelazione di Delia Duran

Nella Casa del Grande Fratello Vip Delia Duran è tra i concorrenti più discussi di questa edizione, insieme a suo marito Alex Belli. Questo a causa della scelta dell’attore di avvicinarsi pericolosamente a Soleil Sorge, nonostante sia sposato con la modella. Il tutto come ben sappiamo a scaturito diverse dinamiche e si è spesso parlato di “amore libero” per la coppia.

A proposito di relazioni di questo tipo, proprio Delia Duran ne ha parlato a seguito della puntata del GF Vip, andata in onda giovedì. Stando al pensiero della prima finalista di questa edizione del reality show ci sarebbe un’altra famosa coppia che è della sua stessa idea e che condivide quindi il suo pensiero e quello di Alex Belli. Questo quanto raccolto da Biccy:

“Secondo me c’è un’altra coppia conosciuta – a parte me e Alex – che segue l’amore libero. Giucas e Valeria. Valeria ha accettato in tutte le sue sfaccettature. Lui ha un figlio con un’altra. Lei l’ha accettato nel bene e nel male capite? Tanto di cappello per il comportamento. Lei non è una che lo giudicherà mai. Anche perché lui è uno che gioca e fa tutto però ha un suo pensiero. Quindi loro per me praticano l’amore libero”.

Ha detto Delia Duran. Apprese queste dichiarazioni Miriana Trevisan e Manila Nazzaro, hanno detto la loro: “Ma sei sicura? Comunque no quello del figlio da un’altra donna dovrebbe essere stata un’eccezione“

Ovviamente a proposito di questo noi di Novella2000.it diamo la possibilità a Valeria Perilli e Giucas Casella (quando uscirà dalla Casa del GF Vip) di dire la loro riguardo a queste affermazioni di Delia Duran.

Di Delia Duran e Alex Belli non molto tempo fa ha parlato Mirko Gancitano, amico della coppia…

Mirko Gancitano parla dell’amore libero tra Alex e Delia

Come dicevamo in questa edizione del Grande Fratello Vip Alex Belli (complice anche la vicinanza nei confronti di Soleil Sorge) e Delia Duran hanno parlato di amore libero. In un’intervista rilasciata a Novella 2000 a inizio febbraio, l’amico della coppia Mirko Gancitano, nonché compagno di Guenda Goria, ha chiarito di cosa si tratta e come su cosa si basa il legame tra l’attore e la modella:

“Sia lui che Delia hanno impostato il loro rapporto fin dall’inizio sulla parola ‘libertà’. Per intenderci, un rapporto fondato sul rispetto reciproco, ma senza gelosia e ossessività. Mi creda, non ho mai visto Alex tradire Delia, a differenza del passato con altre donne”, ha confidato Mirko parlando di Alex Belli e Delia Duran.

Il ragazzo ha aggiunto poi di aver avuto modo di incontrare Alex Belli, ammettendo come il triangolo che si era creato nella Casa del GF Vip sia sfuggito di mano, provocando non poco dispiacere in Delia Duran. Ma secondo Gancitano il dolore non ha risparmiato nemmeno l’attore: “Alex è molto innamorato di Delia,” ha fatto sapere, per poi spiegare ancora: “ci siamo rivisti proprio l’altro giorno e me lo ha detto. Questa situazione sta pesando anche a lui, e da amico mi dispiace tantissimo”.

Ha detto in quella circostanza Mirko Gancitano. La situazione tra Delia Duran e Alex Belli ora è in fase di stallo. Lei ha confessato di sentire la sua mancanza, ma ora ha bisogno di prendersi del tempo.

