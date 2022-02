GF Vip 6, Delia Duran è la prima finalista del reality: tutte le percentuali

La prima finalista del GF Vip 6 è Delia Duran

Dopo una settimana su Canale 5 torna una nuova puntata del GF Vip 6. Questa sera conosceremo finalmente chi è il primo finalista di questa edizione del reality show. A giocarsi un posto troviamo Davide Silvestri, Delia Duran, Manila Nazzaro e Katia Ricciarelli. Chi avrà avuto la meglio? Prima di passare al risultato, facciamo un breve riassunto.

Davide questa settimana al GF Vip è stato protagonista di un curioso episodio. L’attore ha trovato infatti un biglietto misterioso insieme a Manila, ma è stato richiamato dalla regia di lasciare tutto in magazzino. Passiamo poi a Delia che, con grande stupore, si gioca la possibilità di arrivare in finale. Questa settimana è stata protagonista di diversi episodi, dal bacio nascosto con Barù all’avvicinamento a Soleil. Passiamo poi a Manila, finita al centro di una polemica per alcune dichiarazioni e infine Katia anche lei protagonista di diatribe in Casa.

Fatto questo recap, scopriamo insieme chi è il primo finalista di questa edizione del GF Vip 6. Il pubblico ha deciso che il primo concorrente escluso dalla finale è Manila, mentre la seconda persona esclusa dalla finale è stata Katia. Sono rimasti in lista, per lo scontro finale, Delia e Davide. I due hanno dovuto lasciare la Casa del GF Vip 6 e raggiungere lo studio, dove Alfonso Signorini gli ha comunicato il verdetto finale.

Ad avere la meglio tra Delia e Davide è… Delia Duran!

Il pubblico ha deciso che il primo VIP finalista di questa edizione di #GFVIP è… DELIA! pic.twitter.com/mXw3FfFv7w — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 7, 2022

Per quanto riguarda invece le percentuali di voto del GF Vip 6 possiamo dirvi che al primo posto si è piazzata Delia con il 36 % di voti. A seguire alle sue spalle troviamo Davide con il 33% di preferenze. Successivamente con il 27 % di voti, troviamo Manila. Fanalino di coda, infine, Katia con il 4%.

Che ne pensate? Siete felici che sia diventato il primo finalista del GF Vip 6? Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti. Continuate a seguirci per altre news e curiosità sul reality show.

Novella 2000 © riproduzione riservata.