1 La confessione di Delia Duran

Nelle ultime settimane a far discutere spesso il web, come ben sappiamo, è stata Delia Duran. Da quando la modella è entrata nella casa del Grande Fratello Vip 6 infatti non sono mancati numerosi scontri con Soleil Sorge e con suo marito Alex Belli, col quale le tensioni sono ormai alle stelle. Più volte infatti Delia ha manifestato la voglia di voler lasciare l’attore, e solo qualche giorno fa si è anche tolta la fede. Nel mentre, come se non bastasse, la Duran ha mostrato una certa simpatia per Barù, e la cosa naturalmente non è passata inosservata. Poche ore fa però è accaduto qualcosa che sta già facendo discutere il web. Andiamo a vedere di cosa si tratta.

Sembrerebbe che ieri sera nella casa del Grande Fratello Vip 6 Delia Duran abbia baciato Barù! Tuttavia pare che le telecamere non abbiano inquadrato il momento, essendo intente a riprendere Gianluca Costantino e Soleil Sorge che ballavano. Proprio il personal trainer però ha visto i due mentre si baciavano e ha riferito immediatamente il tutto all’influencer. Poco dopo così la stessa Soleil ha chiesto spiegazioni alla modella e a quel punto Delia ha ammesso di aver baciato Barù. Tuttavia la Duran ha precisato che si è trattato di un gioco, e che dunque non c’è nulla di cui preoccuparsi. Queste le dichiarazioni della Vippona, riportate da Biccy:

“Lui ama giocare è un grande giocatore così ho giocato anche io. Amore stiamo giocando, lui sta facendo questi giochi e io ci gioco”.

Soleil viene a sapere che Delia e Barú si sono baciati quindi va da Delia per assicurarsi che fosse un gioco e basta e di non spingersi oltre difendendo Jessica, parlano in spagnolo ma si capisce abbastanza #gfvip pic.twitter.com/RO1qQ4yx5F — Federico (@Federic1910) February 5, 2022

Ma cosa accadrà nella prossima puntata del Grande Fratello Vip 6? Delia Duran avrà nuovamente modo di avere un confronto con suo marito Alex Belli? Nel mentre solo qualche giorno fa la modella ha avuto un piccolo momento di sconforto, e ha manifestato la voglia di lasciare la casa. Andiamo a rivedere le sue dichiarazioni.