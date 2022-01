Valeria Marini tranquilizza Giacomo Urtis

Questa sera va in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Nel pomeriggio, però, è spuntato un video in cui Valeria Marini parla delle nomination. Ricordiamo, infatti, che lei e Giacomo Urtis, insieme a Federica Calemme, Davide Silvestri e Jessica Selassié. Presto scopriremo chi uscirà definitivamente dalla Casa più spiata d’Italia. Nel frattempo, per, nel filmato citato poc’anzi il web ci ha visto qualcosa di un po’ strano.

Come possiamo vedere anche qui sotto, infatti, sentiamo il gieffino che dice di voler già mettere in valigia le sue cose per andarsene più in fretta nel caso dell’eliminazione. Valeria, però, lo interrompe dicendogli: “Non serve”. Lui, allora, continua affermando che vuole comunque sistemare e imbustare tutto per avere e sue cose pronte. La showgirl replica ancora, ridendo: “Non serve, ho chiesto“. La regia, poi, ha censurato.

Giacomo dice che vuole fare le valigie (per la probabile uscita di stasera) e Valeria gli risponde che "non serve" perché ha parlato con il confessionale.



Censura. #GFvip

pic.twitter.com/upKZL5TF47 — Viperissima Trash (@Viperissima_) January 21, 2022

Ora, questo video è un po’ ambigue. Valeria Marini potrebbe aver inteso una cosa e il web potrebbe averne capita un’altra. Le parole della gieffina, infatti, dagli utenti di Twitter sono state interpretate come se avesse parlato con il confessionale, il quale le avrebbe confermato la loro salvezza o un qualche accordo del genere. Lei, però, avrebbe potuto intendere che non serve fare subito le valigie perché si possono fare anche con più calma in seguito.

Si sarebbe, in pratica, informata sulla logistica del ritiro dei bagagli in caso di uscita. È molto probabile, infatti, che la soluzione al mistero sia la seconda ipotesi. È davvero molto difficile, lo si può anche escludere del tutto, che gli autori del Grande Fratello abbiamo potuto dire qualcosa del genere. Noi vi aggiorneremo non appena ne saremo di più. Continuate a seguirci per tante altre news.

