Nicolò Figini | 17 Agosto 2023

Delia Duran, insieme ad Alex Belli e Giacomo Urtis, ha usato Photoshop in una foto al mare. Il risultato è stato molto criticato

La foto modificata di Delia Duran

Alex Belli e Delia Duran sono una coppia molto affiata che in passato ha espresso il desiderio di diventare genitori. Per il momento non è ancora successo, ma la speranza è l’ultima a morire e tra i vari consigli ricevuti dai medici qualche tempo fa c’era anche quello di limitare i rapporti:

“I rapporti troppo frequenti non aiutano. Adesso lo facciamo di meno, una o due volte a settimana. Il dottore ha detto che bisogna pazientare fra un rapporto e l’altro. In modo da far aumentare la concentrazione di spermatozoi e favorire così il concepimento“.

Mentre attendiamo novità positive in merito, sui social possiamo vedere che Alex e Delia Duran si stanno godendo delle splendide vacanze al mare. Non sono sempre da soli, ma a volte sono circondati dai loro amici. Tra questi possiamo citare anche Giacomo Urtis, il quale ha pubblicato sul suo profilo Instagram due foto in loro compagnia.

Se il primo scatto non ha niente che non vada, nel secondo caso i fan hanno notato qualcosa di strano. In molti hanno accusato tutti e tre di aver fatto un uso spropositato di Photoshop. L’attenzione, in questo caso, è da porre sulla gamba di Delia. Possiamo notare che l’arto è molto più sottile rispetto alla foto precedente e sembra quasi deformata.

La gamba di Delia Duran scatena la polemica

Naturalmente non potevano mancare i commenti ironici e le critiche da parte degli utenti del web. Si passa da “Occhio a ritoccare le foto… Guarda la gamba di Delia” a “Il pezzo di gamba che manca a Delia è finito dentro le mutande di Alex“. In generale, comunque, tutti quanti li ammoniscono dicendo di prestare attenzione quando usano Photoshop.

