1 Denis Dosio potrebbe diventare prossimo tronista di Uomini e Donne? La risposta di lui insospettisce il web: ecco le sue parole

Sono passate alcune settimane da quando Denis Dosio è stato squalificato dal Grande Fratello Vip 5. Come ben ricorderemo la permanenza in casa del giovane blogger è stata breve. Dopo pochi giorni dal suo ingresso infatti l’influencer ha pronunciato una bestemmia, e per questo motivo gli autori del reality hanno deciso di punire severamente Dosio con un’espulsione. Naturalmente fin dal primo momento Denis si è mostrato pentito delle sue azioni ed ha più volte fatto le sue scuse a tutto il pubblico e ai suoi numerosi follower, che nel mentre non hanno mai smesso di seguirlo. Adesso, inaspettatamente, pare che per il giovanissimo blogger stia per arrivare una nuova opportunità televisiva, che lo riporterebbe al centro dell’attenzione mediatica. Ma scopriamo di più in merito.

Solo qualche giorno fa Denis Dosio ha deciso di rispondere alle domande dei suoi fan su Instagram. A quel punto una seguace dell’influencer ha chiesto se diventerà il prossimo tronista di Uomini e Donne! Come è noto attualmente a sedere sulla poltrona rossa del dating show di Maria De Filippi ci sono Gianluca De Matteis, Davide Donadei e Sophie Codegoni. Tuttavia nelle prossime settimane ci sarà un cambio della guardia, dopo che i tre avranno fatto la loro scelta, e a quel punto arriveranno nuovi tronisti. La risposta di Dosio alla domanda della fan ha così insospettito il web. Dosio infatti, come ci fa notare Webboh, ha replicato in modo misterioso, affermando semplicemente:

“Chissà”.

Che dunque Denis Dosio sia in lizza per diventare il prossimo tronista di Uomini e Donne? Di certo il suo arrivo all’interno del dating show sarebbe attesissimo da molti utenti sul web, e senza dubbio per il blogger sarebbe una splendida opportunità per riscattarsi. In attesa di scoprire cosa accadrà, rivediamo quello che è accaduto qualche ora fa, quando l’influencer ha commentato la squalifica di Stefano Bettarini dal Grande Fratello Vip 5.