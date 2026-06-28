Cosa mangia Margot Robbie per mantenere sempre un fisico perfetto? Scopriamo tutti i dettagli della dieta e dello stile di vita dell’attrice.

Dieta di Margot Robbie: cosa mangia l’attrice per avere quel fisico

Negli ultimi mesi Margot Robbie è tornata sotto i riflettori grazie al suo nuovo progetto cinematografico, il film Cime Tempestose diretto da Emerald Fennell. Oltre al successo professionale, l’attrice australiana ha attirato l’attenzione del pubblico per la forma fisica mostrata durante gli eventi promozionali, a poco più di un anno dalla nascita del suo primo figlio. Dietro il suo aspetto tonico non ci sarebbero diete estreme o allenamenti massacranti, ma una routine costruita nel tempo insieme al personal trainer David Higgins, che ha raccontato alcuni dettagli del percorso seguito dalla star.

La sua alimentazione segue una filosofia equilibrata. A colazione l’attrice alterna porridge con frutti di bosco a frullati preparati con cavolo riccio, mela e altri ingredienti nutrienti. Per pranzo privilegia fonti proteiche magre come pollo o pesce, accompagnate da riso integrale, verdure fresche e insalate. La cena prevede spesso tonno, patate dolci, zuppe vegetali e spaghetti di riso. La particolarità della dieta di Margot Robbie è però la sua flessibilità. L’attrice ha più volte confessato di non amare regimi alimentari troppo rigidi e di concedersi senza sensi di colpa hamburger, patatine e birra nei periodi lontani dai set. Quando deve prepararsi per un film o per apparizioni pubbliche importanti, torna invece a un’alimentazione più controllata. Una strategia che le permette di mantenere il giusto equilibrio tra forma fisica e qualità della vita, evitando restrizioni eccessive e privilegiando la costanza nel lungo periodo.

Margot Robbie, allenamento: pilates e niente esercizi estremi

Contrariamente a quanto si potrebbe immaginare, Margot Robbie non punta su lunghe sessioni di corsa o allenamenti cardio intensi. Il suo obiettivo principale è sviluppare forza, resistenza e tonicità muscolare. La routine inizia generalmente con alcuni minuti di foam roller per preparare il corpo allo sforzo. Seguono esercizi per il core e gli addominali, con sessioni che possono arrivare a includere fino a 100 ripetizioni.

Una parte fondamentale del programma è rappresentata dal Pilates Reformer, disciplina che l’attrice pratica regolarmente. In passato la stessa Robbie ha spiegato di preferire un approccio orientato al benessere e alla forza fisica piuttosto che alla semplice perdita di peso. Durante la preparazione per il film Barbie, ad esempio, si allenava cinque giorni alla settimana per sessioni comprese tra 45 e 60 minuti.

Secondo il suo trainer, gli esercizi che coinvolgono contemporaneamente più gruppi muscolari permettono di aumentare il lavoro cardiovascolare senza ricorrere necessariamente alle classiche attività aerobiche.