I braccialetti antizanzare funzionano davvero? Per ottenere l’effetto desiderato è importante scegliere quelli giusti. Ecco i consigli del dermatologo.

I bracciali antizanzare funzionano davvero? Quali sono i migliori

Con l’arrivo dell’estate tornano puntuali anche le zanzare, tra gli inconvenienti più fastidiosi della bella stagione. Punture, prurito e notti insonni spingono ogni anno milioni di persone a cercare soluzioni efficaci per difendersi. Ma non tutto ciò che viene consigliato è realmente utile. La scienza, infatti, ha chiarito che molti dei rimedi più popolari hanno un’efficacia limitata o addirittura trascurabile. A sfatare uno dei luoghi comuni più diffusi è il fatto che le zanzare non scelgono le proprie vittime in base al cosiddetto “sangue buono“. Questi insetti sono invece attratti da elementi molto precisi, come l’anidride carbonica emessa durante la respirazione, il calore corporeo, il sudore e alcune sostanze odorose presenti sulla pelle.

Negli ultimi giorni il tema è tornato al centro dell’attenzione dopo la pubblicazione di uno studio sul Journal of Experimental Biology, che ha riacceso il dibattito sui repellenti più efficaci, come riportato da Fanpage.

Secondo gli esperti, i prodotti che garantiscono la migliore protezione sono i repellenti cutanei contenenti principi attivi la cui efficacia è stata dimostrata da numerose ricerche scientifiche. Tra questi figurano il DEET, l’icaridina o picaridina, l’IR3535 e il PMD, derivato dall’olio di eucalipto citrato. La durata della protezione dipende soprattutto dalla concentrazione del principio attivo e dal corretto utilizzo del prodotto. In generale, una maggiore concentrazione assicura una difesa più lunga, sempre nel rispetto delle indicazioni riportate sulle confezioni.

Oltre ai repellenti, anche le misure preventive svolgono un ruolo fondamentale. Indossare abiti chiari e coprenti, installare zanzariere e soprattutto eliminare i ristagni d’acqua vicino alle abitazioni rappresentano strategie particolarmente efficaci. Queste precauzioni sono ancora più importanti per contrastare la diffusione della zanzara tigre, che si riproduce anche in piccole raccolte d’acqua presenti in giardini, terrazzi e cortili.

Braccialetti antizanzare e citronella: i rimedi efficaci

Molto diversa è la situazione per i rimedi naturali più conosciuti. I braccialetti antizanzare, spesso pubblicizzati come una soluzione pratica e priva di sostanze chimiche, offrono una protezione molto limitata. Le sostanze repellenti che rilasciano agiscono soltanto nelle immediate vicinanze del polso o della caviglia e non sono in grado di proteggere in modo efficace il resto del corpo. Anche la citronella, pur possedendo alcune proprietà repellenti, presenta diversi limiti. Candele e diffusori ambientali hanno generalmente un’efficacia modesta e di breve durata, soprattutto negli spazi aperti, dove il vento disperde rapidamente le sostanze attive. Gli esperti invitano inoltre a fare attenzione agli oli essenziali utilizzati in maniera artigianale o non correttamente diluiti, poiché possono provocare irritazioni cutanee e dermatiti allergiche. La strategia migliore resta dunque quella di affidarsi a prodotti testati scientificamente e adottare semplici misure preventive quotidiane per ridurre il rischio di punture e limitare la proliferazione delle zanzare.