1 Parla Diletta Leotta

Come ben sappiamo nelle ultime settimane Diletta Leotta e Can Yaman sono finiti al centro dell’attenzione mediatica. I due solo qualche mese fa hanno iniziato una chiacchierata relazione, che non è di certo passata inosservata. Tuttavia recentemente, secondo gossip sempre più insistenti, sembrerebbe che la coppia si sia allontanata e che le presunte nozze di cui si è tanto parlato siano state rimandate. A quel punto in molti si sono chiesti cosa fosse accaduto, e tante sono state le ipotetiche presunte ragioni della crisi. Solo qualche giorno fa però a lanciare la bomba è stato Dagospia. Il noto portale infatti ha insinuato che la Leotta fosse stata beccata in un hotel di Roma con Ryan Friedkin, figlio del presidente della Roma. Ma non solo. Successivamente il settimanale Oggi ha paparazzato i due mentre si scambiavano un bacio e a quel punto il web è letteralmente esploso.

Qualche ora fa così Valerio Staffelli di Striscia la Notizia ha consegnato un Tapiro a Diletta Leotta, che a quel punto ha deciso di fare chiarezza una volta per tutte. La conduttrice ha così parlato non solo del suo rapporto con Can Yaman, ma anche del bacio con Ryan Friedkin. Le foto, stando alla versione della Leotta, sarebbero state scattate in casa sua a dicembre 2020, quando ancora non stava con l’attore. Ma non solo. Diletta ha confermato di stare ancora insieme a Can e pare che tutto dunque prosegua per il meglio tra i due. Queste le sue dichiarazioni (QUI per il video):

“Sono arrabbiata perché si raccontano cose non vere e si fanno delle cose che non si potrebbero fare, perché le foto dentro casa non si possono fare e non si possono pubblicare. Quelle foto sono di dicembre, nemmeno lo conoscevo ancora Can. Mi hanno fatto le foto con un drone spiandomi dalle finestre di casa mia. Ero single e a 29 anni se sei single un limone te lo puoi concedere. Sto ancora con Can, ero in macchina con lui”.

Diletta Leotta ha fatto dunque chiarezza e pare che lei e Can Yaman stiano ancora insieme. La crisi dunque, qualora fosse stata reale, pare sia stata solo temporanea. Nel mentre però solo qualche giorno fa la conduttrice aveva fatto un lunghissimo sfogo sui social. Rivediamo le sue parole.