TI MUOVI canzone Diodato Sanremo 2024: testo e significato

Nicolò Figini | 7 Febbraio 2024

A partire da martedì 6 febbraio 2024 potremo ascoltare la canzone Ti Muovi di Diodato al Festival di Sanremo, ma per il momento dobbiamo accontentarci di leggere il testo e il significato del brano.

Il testo di Ti muovi di Diodato

Nell’attesa di ascoltare il brano di Diodato a Sanremo 2024 abbiamo l’opportunità di scoprire qualcosa in più sul testo della canzone Ti muovi. Lui stesso ha affermato nel corso di un’intervista disponibile su RaiPlay quanto segue:

“Si tratta di una ballad molto energica. Ogni volta che la canto la sento vibrare molto forte dentro. La sento vibrare dentro”.

Ma anche se sai che è inutile

Anche se sai che è inutile

Tu ancora ti muovi

Qui dentro ti muovi

Cerchi l’ultima parte di me

Che crede ancora che sia possibile

Davvero è questo quel che vuoi

Chi è l’autore del testo Ti Muovi di Diodato e chi ha scritto la canzone? La risposta è che è stato il cantante stesso completamente da solo. Non ha collaborato con nessun’altro.

Ma adesso andiamo avanti cercando di capire qual è il significato di Ti Muovi…

Il significato di Ti muovi

Diodato stesso ha raccontato brevemente qual è il significato di Ti muovi, canzone che porta a Sanremo 2024.

Tuttavia non ha rivelato molto e ha mantenuto il riserbo perché non vuole condizionare l’ascolto degli spettatori:

“Parla di un movimento interiore. Poi basta, non voglio dire altro perché mi piace che ognuno possa pensare a quello che vuole mentre la ascolta”.

Dopo esserci concentrati sul testo e sul significato della canzone Ti Muovi eccoci arrivati alle dichiarazioni di Diodato su Sanremo 2024.

Le parole di Diodato su Sanremo 2024

Diodato ha parlato brevemente del testo e del significato della canzone Ti Muovi ma non solo. Ha voluto mandare anche un messaggi per ringraziare Amadeus per averlo scelto:

“Ti voglio ringraziare per l’invito a questa incredibile festa di musica e di umanità frizzante.

Perché c’è una bellissima energia e sono davvero felice di partecipare. Ci abbracciamo presto”.

Siete curiosi di ascoltare il testo di Ti Muovi di Diodato per scoprirne appieno il significato? Fatecelo sapere. Nel frattempo continuiamo con la lista di tutti i Big del Festival di Sanremo 2024…

I Big di Sanremo 2024

Ora che abbiamo terminato di parlare del testo e del significato della canzone Ti muovi di Diodato possiamo passare alla lista completa dei Big di Sanremo 2024:

Alessandra Amoroso – Fino a qui; Alfa – Vai!; Angelina Mango – La noia; Annalisa – Sinceramente; Big Mama – La rabbia non ti basta; Bnkr44 – Governo punk; Clara – Diamanti grezzi; Dargen D’Amico – Onda alta; Diodato – Ti muovi; Emma – Apnea; Fiorella Mannoia – Mariposa; Francesco Renga e Nek – Pazzo di te; Fred De Palma – Il cielo non ci vuole; Gazzelle – Tutto qui.

Geolier – I p’ me, tu p’ te; Ghali – Casa mia; Il Tre – Fragili; Il Volo – Capolavoro; Irama – Tu no; La Sad – Autodistruttivo; Loredana Bertè – Pazza; Mahmood – Tuta gold; Maninni – Spettacolare; Mr. Rain – Due altalene; Negramaro – Ricominciamo tutto; Ricchi e Poveri – Ma non tutta la vita; Rose Villain – Click Boom!; Sangiovanni – Finiscimi; Santi Francesi – L’amore in bocca e The Kolors – Un ragazzo una ragazza.

Vedremo come se la caverà Diodato per quanto riguarda la classifica. Non appena avremo maggiori informazioni vi terremo aggiornati.