Durante la sua ultima puntata The Couple ha registrato un picco in negativo importante con il 3,38% di share e appena 702.687 spettatori davanti allo schermo.

Per quanto l’idea potesse essere carina, dopo ben sei mesi di Grande Fratello l’arrivo di The Couple non ha totalmente convinto i telespettatori di Canale 5. Per quanto una fetta di pubblico segue la diretta settimanale così come il live h24 su Mediaset Extra e Infinity e si sarebbe affezionato ai concorrenti, lo share dice ben altro.

Durante l’ultima puntata (la semifinale per esattezza) The Couple ha registrato appena il 7,7% di share. Un dato che nessuno si sarebbe aspettato, ma che sembrava essere nell’aria, visti i precedenti ascolti degli altri appuntamenti.

L’account @CIAfra73 su X è andato più a fondo con i dati e ha riportato quanto segue riguardo all’ultima puntata del programma di Canale 5, andata in onda il 4 maggio. Ecco cosa è emerso dal post sulla piattaforma web:

“Domenica sera, alle ore 22:29, probabilmente durante la pubblicità su Canale 5 The Couple totalizzava 702.687 spettatori (3,83% di share), con Affari Tuoi a 5.561.262 spettatori (30,35% di share)”.

Un picco di share in negativo piuttosto impattante, vedendo questi numeri sopra riportati nel post in questione di cui vi abbiamo parlato.

Intanto è di oggi la notizia che il reality game condotto da Ilary Blasi vedrà ufficialmente la sua ultima puntata e la rivelazione della coppia vincitrice del milione di Euro proprio domenica 11 maggio. Quindi ancora pochi giorni e la trasmissione si concluderà ufficialmente.

In attesa quindi della fine di The Couple, Mediaset volta pagina. Nel mentre infatti prenderà il via la nuova edizione de L’Isola dei Famosi, dove ben 20 naufraghi si metteranno in gioco tra le intemperie e difficoltà che nasconde l’isola in Honduras.