Ieri sera su Canale 5 è andata in onda la quarta puntata di The Couple. Il reality show tuttavia viene battuto negli ascolti sia da Affari Tuoi Speciale che da Che Tempo Che Fa. Ecco tutti i dati.

Gli ascolti di The Couple

In queste settimane su Canale 5 è partita la prima edizione di The Couple, un nuovo reality show con la conduzione di Ilary Blasi. Il programma tuttavia sembrerebbe non aver convinto a pieno il pubblico e già dalla seconda puntata è stato registrato un netto calo degli ascolti. Serata dopo serata il programma è crollato sempre più e così i vertici hanno deciso di ricollocare il reality alla domenica sera. Ieri dunque è andata in onda la quarta puntata, durante la quale ci sono state ben due eliminazioni.

In rete nel mentre si parla già di una possibile chiusura anticipata e, nonostante da parte di Mediaset non siano giunte conferme, si mormora che l’ultima diretta sarà quella di domenica 11 maggio. Poco fa intanto sono stati rivelati gli ascolti di ieri sera e ancora una volta il programma di Ilary Blasi ha subito un netto crollo.

Come riporta Davide Maggio, la quarta puntata di The Couple ha infatti registrato 951.000 spettatori con uno share del 7.7%. A stravincere la serata è stato Affari Tuoi Speciale, che ha appassionato 5.291.000 spettatori pari al 27.9% di share. A battere il reality show di Canale 5 è stata anche la nuova puntata di Che Tempo Che Fa, seguita da 1.22.000 spettatori con il 6% nella presentazione, 1.681.000 spettatori con l’8.8% nella prima parte e 803.000 spettatori con il 7.9% nella seconda parte parte.

In rete intanto si continua a parlare della possibile chiusura anticipata per il programma di Ilary Blasi. Come specificato però da parte dei vertici al momento non si hanno ancora certezze e non resta che attendere per scoprire cosa accadrà.