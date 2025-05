La data della finale di The Couple dopo i bassi ascolti

A seguito dei bassi ascolti dell’ultima puntata, Mediaset ha preso una decisione importante: chiudere in anticipo The Couple. Ecco quando finisce e quando andrà in onda la finale!

Ecco quando finisce The Couple

Quando finisce The Couple? I bassi ascolti dell’ultima puntata andata in onda domenica 4 maggio hanno portato Mediaset alla decisione di chiudere in anticipo (anche se realmente alla fine mancava un solo appuntamento).

LEGGI ANCHE: Disastro The Couple, il reality è riuscito a registrare un picco di share negativo al di sotto del 4% di share: i dettagli

Il reality game condotto da Ilary Blasi ha infatti registrato appena il 7,7% di share e appena 951.000 spettatori, come rivelato da Davide Maggio. Un risultato che nessuno si sarebbe aspettato di certo e che non è di sicuro in linea con l’idea da parte dell’azienda di ostacolare le reti concorrenti. È pur vero che dall’altra parte c’era lo speciale di Affari Tuoi, ma in ogni caso ci si aspettava dei dati ben differenti.

Da giorni si parla di una possibile fine anticipata di The Couple e così sarà, secondo quanto riferito da Giuseppe Candela. I bassi ascolti pare abbiano quindi portato l’azienda a fare la scelta di anticipare i tempi e concentrarsi su altri progetti. Ecco quanto si legge sul post riportato dal giornalista su X:

“Dopo i bassi ascolti chiude in anticipo The Couple. Domenica in onda la finale su Canale 5”.

Dunque a quanto pare se vi state dicendo quando finisce The Couple, sappiamo che questa domenica 11 maggio 2025 scopriremo chi saranno i vincitori di questa prima edizione.

Ricordiamo che al momento in gioco sono rimaste le seguenti coppie: Antonino Spinalbese e Andrea Tabanelli; Brigitta e Benedicta Boccoli; Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco; Laura Maddaloni e Giorgia Villa; Manila Nazzaro e Stefano Oradei.

Da tenere a mente però che Antonino e Andrea sono al televoto contro Manila e Stefano. Domenica a inizio puntata scopriremo chi farà a meno del ricco montepremi finale da 1 milione di Euro. Chi se lo aggiudicherà?