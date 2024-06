Ci risiamo! Alex Wyse torna virale per il suo grande talento (VIDEO)

Social

Redazione | 8 Giugno 2024

Sul web Alex Wyse è tornato virale con alcuni suoi video, in occasione della serata trascorsa ieri al Teatro Olimpico di Roma. Un dettaglio hot che, ancora una volta, non è sfuggito ad alcuni utenti.

Alex Wyse torna virale sui social

I ragazzi di Amici sono sempre molto chiacchierati sul web e qualsiasi loro movimento social e non è motivo di dibattito sul web. Dopo le news su Mida, lo sfogo di Malìa e la coppia formata da Mew e Matthew, adesso è la volta di un altro ex allievo del talent show: Alex Wyse.

Il cantante, che ha partecipato ad Amici 21, continua ancora oggi a dedicarsi alla musica e live. La sua musica è sempre molto apprezzata e il suo fedele pubblico non manca occasione di dimostrargli grande affetto. Nelle scorse ore, però, alcuni video di una sua esibizione sono diventati virali. Alex Wyse è stato protagonista dell’evento Tra palco e realtà, dove ha avuto modo di raccontarsi e di portare sul palco le sue canzoni.

Come detto, però, degli utenti maliziosi sono tornati a far rumore sul look scelto dall’artista e sul particolare hot che sembra abbia destato grande dibattito. Tutto è partito da dei video come questo…

Ho la mano ferma solo se la tieni tu.❤️‍🩹 #alexwyse pic.twitter.com/6Fj3XMe2yu — Anna 🤍 (@anny_2200) June 7, 2024

In difesa del cantante sono arrivati dei suoi fan, che hanno trovato di cattivo gusto la cattiva intenzione di alcuni utenti in rete. In ogni caso, Alex Wyse dovrebbe far parlare principalmente per la sua musica e non di certo per altre questioni. Non trovate?

Ieri, come detto, al Teatro Olimpico di Roma non sono mancate le emozioni. Nello show condotto da Klaudia Pepa e Garrison Rochelle si è tenuta una serata dinamica e coinvolgente, con un cast di tutto livello, formato da alcuni ex allievi di canto e di ballo della scuola di Amici. I coinvolti hanno avuto modo di raccontare la loro esperienza.

Tra gli ex di Amici, oltre ad Alex Wyse hanno preso parte Virginio, Deborah Iurato, Piccolo G, Christian Stefanelli, Carola Puddu e Ramon Agnelli. E non sono mancati tanti altri graditi ospiti.