Al funerale di Pietro Genuardi, il collega e amico Alex Belli ha tenuto un discorso molto toccante: “Sento la tua mancanza. Mi hai insegnato tanto”. I due attori per ben 8 anni avevano condiviso il set di Centovetrine, che Belli definisce come gli anni più belli della sua vita.

Alex Belli, il discorso per Pietro Genuardi

Ieri l’ultimo saluto a Pietro Genuardi, scomparso all’età di 62 anni a causa della malattia, ha riunito non solo tantissimi fan nel sagrato della Basilica di Santa Maria in Montesanto, conosciuta come Chiesa degli Artisti. Molti amici e colleghi, come Alex Belli, si sono stretti intorno al dolore della famiglia del noto attore di fiction.

Proprio Alex Belli (che ha realizzato già alcuni omaggi e dichiarazioni d’affetto per Pietro Genuardi) ci ha tenuto a fare un discorso durante la Santa messa, che lui stesso ha poi caricato sui social. L’attore ha ammesso che leggere quelle parole per il collega non era affatto facile. Poi ha ricordato un aneddoto, il loro primo incontro:

“Non era solamente un attore eclettico, capace di attraversare ruoli e generi. Era un uomo che sapeva vivere la vita con passione vera. Ricordo ancora quando un giorno il nostro produttore, io presi il ruolo di Jacopo Castelli e uscì da quella stanza e incontrai proprio Pietro. In quel momento il produttore mi disse che sarei rimasto per un paio di anni. Pietro rispose dicendo che sarei rimasto con loro e mi sarei divertito”

A quel punto Alex Belli ha definito quel periodo come “gli 8 anni più belli della mia vita, grazie a lui e grazie alla sua forza e positività”. Questo è ciò che lui e tutti i suoi colleghi portano nel cuore.

“Oggi in questa chiesa piena di ricordi ed emozioni, io sento davvero la tua mancanza, Pietro. Ci hai insegnato veramente tanto, soprattutto a me. Mi hai insegnato a credere in me stesso, nella nostra forza e luce. Caro Pietro ci hai amato e resi parte della tua vita e noi porteremo avanti il tuo sorriso, la tua arte e la tua umanità. Ma soprattutto porteremo la tua luce. Ciao Pietro”, ha concluso Alex Belli.

Un discorso davvero molto toccante e sentito, che potete riascoltare qui.

NOI PORTEREMO LA TUA LUCE!!!

Ciao Pietro pic.twitter.com/H8wrefbUrm — ALEX BELLI (@AXBproduction) March 18, 2025

Per chi non lo ricordasse Alex Belli e Pietro Genuardi sono stati non solo grandi amici, ma hanno condiviso per diversi anni il set di Centovetrine. Interpretavano rispettivamente il ruolo di Jacopo Castelli e Ivan Bettini. Personaggi, come tanti altri della soap opera, rimasti nel cuore del pubblico.

Ora che Pietro Genuardi è venuto a mancare, ne restano ricordi e tanti momenti condivisi. Per questo Alex Belli e tutti i suoi amici e colleghi ci hanno tenuto a riportare le loro testimonianze più sentite.