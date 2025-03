In una recente intervista è arrivata una critica di Carolyn Smith (che ha anche detto ‘no’ ad Amici) a Raimondo Todaro: “Ha sparlato di Milly”. Non è tardata ad arrivare la replica stizzita del coreografo.

Carolyn Smith, il no ad Amici e la critica a Todaro

Tra pochi mesi Carolyn Smith fa il suo ritorno in TV perché componente della giuria dello spin-off di Ballando con le Stelle (che tornerà poi anche nella prossima stagione). L’insegnante di danza è apprezzatissima da tutti, non solo in Rai, ma anche Mediaset sembra non aver mai mancato di fargli complimenti.

Secondo quanto riportato da una recente dichiarazione rilasciata al settimanale di Riccardo Signoretti, Nuovo TV, pare che Carolyn Smith abbia ricevuto delle lusinghe da parte di Maria De Filippi e dal suo staff. Sempre molto diretta ha rivelato: “Amici mi fa la corte da tempo ma io dico sempre di no: sono una persona leale e non potrei mai tradire Milly Carlucci“.

C’è da dire che Carolyn Smith non ha fatto nomi, anche se il giornalista che ha realizzato l’intervista ha pensato che in queste parole ci fosse un riferimento a Raimondo Todaro. La giudice di Ballando con le Stelle ha risposto alla domanda diretta, spiegando che non può criticare la scelta fatta, dato che è un ragazzo giovane e deve comprendere cosa fare da grande. Comprende però volesse mettersi alla prova in altre scelte professionali.

Al contempo Carolyn Smith ha però avuto da ridire e ha lanciato qualche frecciatina:

“(….) Ciò che non ho condiviso è stato il modo in cui ha lasciato il programma, senza parlarne prima con Milly Carlucci, una mossa sbagliata. Poi però, una volta uscito dal programma, ha cominciato a sparlare della persona che lo ha sempre aiutato. (…) Per la mia carriera non ho bisogno della TV. Non smetterò mai di ringraziare Milly per l’opportunità che mi ha offerto di entrare nelle case degli italiani”.

La reazione di Raimondo Todaro

Non ci sarebbe però alcuna dichiarazione pubblica che possa testimoniare in qualche modo che Raimondo Todaro abbia parlato male di Milly Carlucci.

L’insegnante di latino ha scoperto da lì a poco queste dicerie sul suo conto e non è rimasto di certo a guardare. In una storia su Instagram ha voluto precisare proprio questo punto e, rivolgendosi a Carolyn Smith, ha scritto quanto segue:

“Cara Carolyn, mi dispiace sapere che tu abbia questa opinione su di me. Ti invito a trovare un articolo o un’intervista in cui abbia mai parlato male di Milly Carlucci o del programma . E peraltro sarebbe meglio verificare bene i fatti prima di accusare ingiustamente qualcuno. Resto disponibile al confronto. Ma sempre nel rispetto della verità che credimi è ben diversa da quello che hai descritto. Con la stima e l’affetto di sempre“.

Vedremo quindi se il coreografo avrà modo di chiarire la questione con la collega.