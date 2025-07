Nuova esperienza televisiva per Oriana Marzoli! L’ex concorrente del GF Vip torna in TV come conduttrice di un reality show di Mediaset. Ecco dove la vedremo.

Oriana Marzoli conduttrice di un reality Mediaset

Per Oriana Marzoli si apre un nuovo interessante capitolo della sua carriera televisiva. L’ex protagonista del Grande Fratello VIP è pronta a rimettersi in gioco, questa volta non come concorrente, però! La vedremo infatti nelle vesti di conduttrice televisiva.

L’influencer ha appena annunciato ai suoi oltre 2,6 milioni di follower su Instagram che prenderà parte a “El Loco Amor”, nuovo dating show inedito di Mediaset Infinity, prodotto in collaborazione con Bulldog TV in Spagna:

Nel video condiviso sui social, Oriana Marzoli si è mostrata entusiasta: “Penso che sarà uno show storico! Non vedrete niente di simile. Io ci sarò anche per darvi consigli su come conoscere nuove persone. Con il mio curriculum in fatto di amori, saprò indicarvi cos’è una red flag!”

Il programma, che sarà condotto da Sebastián Gallego – vincitore del prestigioso Premio Ondas per il suo podcast del 2023 con Ana Milán – si preannuncia un progetto interessante della nuova stagione di Mediaset España. Gallego, come detto, avrà al suo fianco proprio Oriana Marzoli. Carismatica e con una personalità esplosiva, l’ex vippona ha sicuramente maturato grande esperienza in quanto a reality show tra Spagna e Italia.

Nota al pubblico europeo, in Italia abbiamo avuto modo di conoscerla grazie alla sua avventura al GF Vip e la storia d’amore con Daniele Dal Moro, poi conclusa. In Spagna ha partecipato a numerosi reality, tra cui La casa fuerte, Supervivientes e, ancor prima Mujeres y hombres y viceversa. Ma è spesso ospite dei salotti televisivi di TeleCinco.

El Loco Amor dunque ha aperto i suoi casting e promette di riservarci degli interessanti colpi di scena. Oriana Marzoli alla conduzione sarà una bella sorpresa per i suoi fan e per chi l’ha seguita durante la sua esperienza al Grande Fratello Vip.