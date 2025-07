Visto l’enorme successo riscontrato da Temptation Island in quest’ultima edizione, ci sarà anche la versione autunnale? Ecco cosa è emerso a proposito del reality show di Canale 5 e qual è la decisione da parte di Mediaset.

Edizione autunnale per Temptation Island?

Temptation Island anche in questa edizione sta riscuotendo un successo davvero incredibile. Le storie dei protagonisti sono al centro dell’attenzione mediatica e ci si chiede come sarà concluso il loro percorso. Ma la trasmissione tornerà anche in autunno con una nuova edizione? È questo che molti utenti si stanno chiedendo, visti gli ascolti riscossi che fanno sorridere sia Mediaset e, in particolar modo, Canale 5.

Solo la quinta puntata di Temptation Island andata in onda giovedì ha superato il record stagionale del reality show e ottenuto il 30% di share con picchi importanti. Per premiare questi risultati ci sarà una tripla puntata la prossima settimana, che chiuderà così il percorso delle coppie.

Come detto inizialmente si pensava che Temptation Island potesse avere una doppia edizione estiva e autunnale, ma a quanto pare le cose starebbero diversamente. Almeno salvo cambiamenti. Secondo quanto ripreso da Davide Maggio, infatti, non ci sarà questa possibilità. Il programma delle tentazioni infatti tornerà direttamente a luglio 2026 con nuovi protagonisti e nuove storie.

Sicuramente i fan affezionati di Temptation Island saranno dispiaciuti, ma probabilmente potrebbe rivelarsi di sicuro la scelta migliore tra tutte. Far riposare il programma per un po’ non può che fare bene, così da tornare più forti che mai e con alte aspettative il prossimo anno. Altrimenti si rischia di rovinare quanto fatto di buono fino a ora.

Temptation Island in ogni caso è il fenomeno del momento sotto tanti punti di vista. Non solo in TV, ma anche sui social con meme e momenti diventati virali tra i fan della trasmissione di Canale 5.