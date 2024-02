A distanza di una settimana da Sanremo i fan di Geolier continuano a offendere Angelina Mango

Sanremo

Nicolò Figini | 20 Febbraio 2024

Dal Festival di Sanremo 2024 è ormai passata più di una settimana ma le polemiche su Angelina Mango non accennano a fermarsi. Ai fan di Geolier non va per niente giù il fatto che la cantante abbia vinto la kermesse musicale e per tale ragione stanno continuando a insultarla sui social.

Le offese rivolte ad Angelina Mango

Più di una settimana fa è andato in onda su Rai 1 il Festival di Sanremo 2024 e ad aggiudicarsi la vittoria è stata Angelina Mango. L’ex allieva di Amici di Maria De Filippi ha conquistato il pubblico e la Sala Stampa con il suo brano “La noia“, mentre al secondo posto si è piazzato Geolier con “I p’ me, tu p’ te“.

Non tutti sono rimasti soddisfatti del risultato, in particolare i fan del rapper napoletano si sono scagliati contro Angelina. La polemica è nata dal fatto che, stando ai soli dati del televoto, la vittoria sarebbe stata in mano a Geolier. Però i giornalisti della sala stampa hanno ribaltato completamente la situazione portandola in cima alla classifica.

A distanza di oltre sette giorni, purtroppo, gli attacchi nei confronti di Angelina Mango non sembrano fermarsi. Se andiamo a vedere nella sezione commenti dei suoi video su Tiktok ne troviamo tantissimi anche sotto una clip pubblicata 24 ore fa. “Geolier è il vero vincitore“, insiste ancora qualcuno e altri sono convinti che il televoto sia stato truccato in qualche modo: “Lo sai che hanno bloccato i televoti per lui? Ecco perché hai vinto“.

Si tratta però di accuse infondate perché durante la finale gran parte dell’Italia ha segnalato dei problemi durante le votazioni. Non solo per Angelina e Geolier ma per tutti i cantanti in gara. Fatto sta che questa situazione ha preso una brutta piega e bisogna che qualcuno dica basta. I due artisti hanno dimostrato più volte di aver un buon rapporto di stima e amicizia, non hanno fatto notare alcun attrito.

I fan di Geolier dovrebbero concentrarsi sulla musica del loro cantante preferito e gioire del grande risultato ottenuto a Sanremo. Il rapper napoletano ha ottenuto il secondo posto nella serata finale e ha vinto la gara delle cover il giorno precedente. Invece di screditare una ragazza di 22 anni, perciò, questi individui potrebbero complimentarsi e passare oltre lasciando che ogni fandom possa godersi il successo dell’uno e dell’altra.

Speriamo che questa bufera si plachi presto. Soprattutto perché se tra i cantanti non ci sono tensioni è assurdo che i fan debbano gettare veleno su Angelina Mango senza motivo. Noi vi terremo informati con tutti gli sviluppi del caso, soprattutto se la vincitrice di Sanremo deciderà di sfogarsi perché (giustamente) stufa di queste critiche.