Mentre si sta preparando la nuova edizione di Domenica In, in queste ore è giunta notizia che il tradizionale appuntamento speciale post Sanremo, che va in onda in diretta dal Teatro Ariston, potrebbe saltare il prossimo anno.

Il retroscena su Domenica In

Sono settimane di fermento in casa Rai. Attualmente infatti si stanno preparando i palinsesti per la prossima stagione televisiva, durante la quale potrebbero esserci numerose novità. Una di queste riguarderà in particolare la conduzione di Domenica In. La nuova edizione del celebre programma di Rai 1 andrà regolarmente in onda e vedrà il ritorno di Mara Venier. Tuttavia la presentatrice non sarà sola e verrà affiancata da altri volti del mondo dello spettacolo, che non sono ancora stati annunciati. In attesa di scoprire cosa accadrà però nelle ultime ore è emerso un retroscena che non è passato inosservato.

Stando a quanto ha fatto sapere Luca Dondoni durante il podcast Pezzi, sembrerebbe che nel 2026 lo speciale di Domenica In post Sanremo, che da tradizione va in onda in diretta da Teatro Ariston subito dopo la finale del Festival, potrebbe saltare. Ma perché e cosa sta accadendo? Il giornalista ha risposto anche a questo. Queste le sue dichiarazioni:

“La puntata di Domenica In post Sanremo è in forte dubbio. Non per questioni Rai, ma per il fatto che una casa discografica major avrebbe detto che se quella puntata a loro non viene rimborsata, perché restare a Sanremo un giorno in più è un costo al 100%, non manderanno più i loro artisti”.

Naturalmente la bomba lanciata da Dondoni sta già facendo discutere il web. Lo speciale post Sanremo di Domenica In è infatti ormai una vera tradizione ed un dolce appuntamento per chiudere al meglio la settimana del Festival. Ma cosa accadrà dunque a febbraio? Non resta che attendere per scoprirlo.