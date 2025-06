Nel corso di una delle puntate del suo podcast Pulp Podcast, Fedez ha affrontato il tema del rincaro dei biglietti dei concerti e ha spiegato perché oggi costano così tanto. Ecco cosa ha dichiarato il rapper.

Fedez svela un retroscena sui biglietti dei concerti

Negli ultimi giorni è esploso in rete il caso concerti. La prima a svelare alcuni meccanismi poco chiari sull’industria musicale è stata Selvaggia Lucarelli, che ha portato avanti un’inchiesta sui finti sold out, sui biglietti svenduti a pochi euro e sugli artisti che finiscono spesso in perdita. Adesso così a dire la sua è stato anche Fedez, che ha fatto chiarezza su un tema che da qualche anno divide il web: il rincaro dei biglietti dei concerti. Da diverso tempo a questa parte infatti c’è stato un improvviso aumento dei prezzi e spesso, anche per artisti nati di recente, si finisce a spendere centinaia di euro.

Ma a cosa è dovuta questa scelta e perché oggi i biglietti per i concerti costano così tanto? A spiegarlo è stato proprio il rapper, che nel corso di una puntata del suo Pulp Podcast ha dichiarato: “La questione è che hanno spinto un mercato talmente al limite con i prezzi che adesso si iniziano a vedere i risultati. Io cerco di metterli sempre bassissimi. Quello che nessuno sa è che se i prezzi dei biglietti sono alti è per le richieste degli artisti, ovvero per gli anticipi che le agenzie devono dare agli artisti. Non diamo la colpa agli addetti ai lavori”.

LEGGI ANCHE: TrigNO rivela come va con Chiara dopo i recenti gossip

Ma non è finita qui. Nel corso della chiacchierata con i suoi ospiti, Fedez ha anche spiegato che spesso gli anticipi che le agenzie danno agli artisti sono talmente alti che i cantanti sono costretti a fare tour di recupero.

La questione sollevata da Federico ha attirato di certo l’attenzione del web e in queste ore sui social si sta molto discutendo delle rivelazioni fatte dal rapper.