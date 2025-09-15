Dopo i gossip delle ultime settimane, in queste ore sono stati svelati i nomi dei conduttori che affiancheranno Mara Venier in occasione della nuova edizione di Domenica In, in partenza su Rai 1 domenica 21 settembre.

Chi condurrà Domenica In con Mara Venier

In questi mesi si è a lungo parlato della nuova edizione di Domenica In, che partirà su Rai 1 il prossimo 21 settembre. Nel corso della presentazione dei Palinsesti era stato infatti annunciato che quest’anno ad affiancare Mara Venier alla conduzione ci sarebbe stato un nome d’eccezione: Gabriele Corsi. Una manciata di settimane dopo tuttavia il presentatore ha deciso di fare un passo indietro e ha così deciso di lasciare la trasmissione prima ancora del suo inizio. A quel punto numerose sono state le indiscrezioni su quello che sarebbe accaduto, fino a quando lo stesso Corsi non è intervenuto per fare chiarezza sulla situazione.

In rete intanto si è iniziato a discutere sul futuro della fortunata trasmissione della domenica pomeriggio. Ma non solo. Si è infatti parlato di una possibile conduzione corale per la nuova edizione della trasmissione, con tre nomi di punta del piccolo schermo. Adesso, dopo i numerosi gossip, è stata finalmente svelata la verità su quello che accadrà.

La Rai ha infatti rivelato i conduttori ufficiali che affiancheranno Mara Venier a Domenica In. Di chi si tratta? Nientemeno che di Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio. I quattro presentatori dunque, per tutta la stagione televisiva, terranno compagnia al grande pubblico Rai e domenica dopo domenica si spalleggeranno nella conduzione.

Ma cosa accadrà e quali grandi ospiti arriveranno quest’anno in studio? Non resta che attendere per scoprirlo. Nel mentre ricordiamo l’appuntamento con la prima puntata, prevista per domenica 21 settembre, come sempre su Rai 1 alle ore 14:00.