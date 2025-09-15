In occasione dei 25 anni del Grande Fratello, una storica ex gieffina della prima edizione rompe il silenzio e rivela di aver detto no a Maria De Filippi. Ecco di chi si tratta e le sue dichiarazioni.

Parla l’ex concorrente del Grande Fratello

Solo nelle ultime ore il Grande Fratello ha spento 25 candeline. È infatti passato un quarto di secolo da quando il celebre reality show, che tra due settimane tornerà su Canale 5, ha debuttato in tv. Nel mentre, per festeggiare il programma, alcuni ex gieffini della primissima edizione hanno deciso di celebrare la trasmissione con dei post social e le loro parole non sono passate inosservate. Ma non è finita qui. Una celebre ex protagonista è stata infatti raggiunta da Il Corriere della Sera e nel corso della chiacchierata ha parlato della sua esperienza all’interno della casa, rivelando anche cosa accadde in seguito. Di chi stiamo parlando? Nientemeno che di Roberta Beta. Come in molti ricorderanno, l’ex gieffina è stata l’unica concorrente della storia a essere nominata da tutti gli altri. Adesso, a distanza di 25 anni, Roberta ricorda la popolarità incredibile ottenuta dopo la partecipazione al GF e in merito afferma:

“La popolarità è stata enorme una volta fuori. Una cosa per certi versi spaventosa, è stata quasi una rapina della libertà. Giravo per le strade e venivo assaltata come Madonna. Ma non ero pronta. Se ho monetizzato? Poco o niente, non amavo andare in giro a inaugurare supermercati. In più mio figlio nacque nel 2002, mi costrinse a rallentare proprio nel momento in cui ero lanciatissima”.

Ma non è finita qui. Roberta Beta rivela che dopo il Grande Fratello arrivarono una serie di proposte lavorative, tra cui una da Maria De Filippi, che la voleva come opinionista di Uomini e Donne. Tuttavia l’ex gieffina disse no alla conduttrice e a riguardo oggi dichiara:

“Rifiutai di entrare nel cast di Centovetrine, evitai di farmi rappresentare da Lele Mora e dissi no a Maria De Filippi, che mi voleva opinionista a Uomini e Donne. Occasioni enormi gettate al vento”.