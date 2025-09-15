Stando alle ultime voci di corridoio emerse in rete, per la prossima edizione del Grande Fratello non sarebbero previsti opinionisti.…

Stando alle ultime voci di corridoio emerse in rete, per la prossima edizione del Grande Fratello non sarebbero previsti opinionisti. In studio tuttavia ci sarà un panel con tre ex vincitrici storiche.

Le ultime news sul Grande Fratello

Manco esattamente due settimane alla partenza del Grande Fratello, che debutterà su Canale 5 lunedì 29 settembre. La nuova edizione del longevo reality show, che solo ieri ha compiuto 25 anni, vedrà la conduzione di Simona Ventura e riporterà il pubblico alle origini. Quest’anno infatti a varcare la porta rossa sarà un cast al 100% Nip, con personaggi totalmente estranei al mondo dello spettacolo e del web. In attesa di scoprire cosa accadrà, nelle ultime ore è emerso un retroscena che non è passato inosservato.

Davide Maggio ha infatti annunciato che quest’anno in studio sarebbe previsto un panel composto da tre ex storiche protagoniste della trasmissione, che avranno il compito di commentare, puntata dopo puntata, quanto avviene all’interno della casa. Stando a quanto ha fatto poi sapere Amedeo Venza, la scelta sarebbe ricaduta su Cristina Plevani, Floriana Secondi e Serena Garitta, rispettivamente vincitrici della prima, terza e quarta edizione. Adesso, come se non bastasse, una nuova voce di corridoio ha attirato l’attenzione del web.

Secondo quanto riferito da Lorenzo Pugnaloni, per la nuova edizione del Grande Fratello non sarebbero previsti opinionisti, nonostante le indiscrezioni degli ultimi giorni. Come ha fatto sapere l’esperto di gossip, ad affiancare Simona Ventura saranno solo le tre ex gieffine. Naturalmente nei prossimi giorni tutto potrebbe ancora cambiare e al momento dunque vi invitiamo a prendere questo retroscena con le pinze, in attesa di news ufficiali.

Il pubblico intanto attende con ansia il ritorno del reality show, che quest’anno promette di regalare grosse emozioni. Ma cosa accadrà e chi varcherà la porta rossa? Lo scopriremo lunedì 29 settembre, naturalmente in prima serata su Canale 5.