In settimana Marina La Rosa è entrata nella Casa del GF per mettere alla prova Domenico. Tra le tante domande una in cui gli si chiedeva da chi fosse attratto all’interno del reality. Quanto accaduto ha provocato la reazione della compagna (o ex?) Valentina che non l’ha presa affatto bene….

Marina La Rosa mette alle strette Domenico al GF

Non solo lo scontro tra Simone e Rasha o il caos che si è verificato tra Mattia, la fidanzata Carlotta e Grazia. Ieri al GF abbiamo visto anche qualcosa a proposito dell’intervista realizzata da Marina La Rosa a Domenico, che ha messo in discussione la fedeltà e i desideri del gieffino.

Nel corso di un confronto piuttosto piccante, Marina ha chiesto a Domenico se in tutti i suoi giorni nella Casa non avesse mai provato una “eccessiva attrazione fisica” per qualcuna delle donne presenti: “Io voglio chiederti, da maschio, da uomo, io non ci credo che non c’è stata mai una volta che tu hai provato proprio fisicamente un’eccitazione. Con Benedetta o con qualcun’altra… È impossibile che in tutti questi giorni in casa…”, ha provocato Marina.

Domenico ha risposto, seppur con una certa ritrosia: “Guardare si…”, ma è stato interrotto dalla domanda successiva di Marina: “E chi?”. Tuttavia, il video si è interrotto proprio quando Domenico sembra sull’orlo di fare il nome di una delle donne in Casa, lasciando il pubblico con il fiato sospeso.

Dall’altra parte poi nel corso della conversazione e parlando in maniera molto più generica, Domenico non ha nascosto al GF di sentire spensieratezza accanto a Benedetta e pensa che Grazia fisicamente possa piacergli.

La reazione della (ex) compagna Valentina

In generale quanto detto da Domenico, non è piaciuto affatto a Valentina Piscopo, compagna (o ex?), che sui suoi profili social ha espresso il suo disappunto in modo piuttosto chiaro.

Con un post su Instagram, Valentina dopo aver ascoltato le parole tra Marina La Rosa e Domenico ha scritto: “Lo sono estranea a tutto quello che sta accadendo! Ma soprattutto arrabbiata, quindi vi chiedo di non venirmi contro inutilmente. Perché io sono una donna e a tutto esiste un limite”.

Il messaggio è stato accolto da una valanga di commenti da parte dei fan, che si sono divisi tra chi difende Domenico e chi invece appoggia la reazione di Valentina.

Questo colloquio tra Marina La Rosa e Domenico D’Alterio ha sollevato parecchie discussioni tra i fan del GF. L’intervento di Valentina ha ulteriormente alimentato la discussione.

