Lo scontro tra Grazia e la fidanzata di Mattia al Grande Fratello: cosa è successo

Al GF ieri sera c’è stato un acceso confronto tra la fidanzata di Mattia e Grazia. La prima ha chiarito di non averlo mai lasciato e non ha risparmiato critiche alla gieffina, citando persino una frase di Giulia De Lellis. Nella notte, però, Grazia ha perso le staffe ed è sbottata. Cosa è successo.

La fidanzata di Mattia contro Grazia al GF

Lunedì 17 novembre, la puntata del GF è stata “pregna” di dinamiche, come direbbe Simona Ventura. Al centro della scena, la tensione tra Grazia Kendi e Carlotta, la fidanzata di Mattia, che ha deciso di entrare nella Casa per chiarire una volta per tutte la sua posizione.

Carlotta è arrivata nella Casa del GF con l’intenzione di parlare direttamente con Grazia, dopo che un suo sfogo aveva lasciato intendere di avere lasciato Mattia. La situazione è diventata tesa quando Grazia, in una clip, ha rivelato di avere un interesse romantico verso Mattia. Quest’ultimo, parlando con Simona Ventura, ha confermato di essere confuso. “Non so come spiegarlo, ma è qualcosa che sento dentro,” ha detto Mattia. La sua fidanzata, Carlotta, però, oltre ad aver spiegato di non averlo mai lasciato, ha deciso di fare chiarezza una volta per tutte.

Il faccia a faccia tra Grazia e Carlotta #GrandeFratello pic.twitter.com/y5QSEJqLqp — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 17, 2025

Nel mezzo di questo scontro, poi, è arrivato un colpo di scena che ha fatto parlare tutti. Carlotta, in un faccia a faccia acceso con Grazia, ieri sera le ha lasciato una bordata che ha rimandato al GF Vip: “Vai a giocare un po’ più la,” proprio come fece Giulia De Lellis con Asia Nuccetelli durante la loro celebre discussione. Grazia, visibilmente infastidita, non si è fatta pregare e commentato ironicamente: “Vedi che Giulia De Lellis al GF ci è passata nel 2016. Ma davvero, vogliamo fare la scena che fece scandalo?”

La reazione di Mattia

In puntata, Mattia ha scoperto quindi che Carlotta non aveva mai veramente voluto lasciarlo e ammette: “Ci tengo a questa persona, la amo.”

Ma quando si è reso conto che Grazia aveva già saputo del chiarimento e non aveva detto nulla per non compromettere l’immunità di Mattia, la situazione è esplosa.

Grazia ha provato a giustificarsi: “Se fosse stata una cosa brutta, te l’avrei detto subito.” Tuttavia, le parole di Carlotta sono state piuttosto dure a riguardo: “Hai messo il gioco prima dei sentimenti,” ha accusato.

Lo sfogo di Grazia nella notte

Dopo la puntata, Grazia si è lasciata andare a uno sfogo. In lacrime, ha parlato con Jonas e Anita, ammettendo di sentirsi in colpa per non aver rivelato subito la verità sulla lettera che aveva ricevuto. “Non l’ho fatto per me,” ha provato a giustificarsi con i suoi compagni del GF. “Sapevo che sarebbe passata male”, ha aggiunto. Jonas è sembrato comprensivo: “Non devi giustificarti. Era una scelta difficile.”

e quanto mi rode che è stata fatta passare lei come quella che si buttava addosso a lui quando lui non mi sembrava neanche minimamente preoccupato x la sua fidanzata. mattia hai una nemica pic.twitter.com/QddygegSyt —(@getyoutothemoo3) November 18, 2025

MI STO SENTENDO MALE AIUTO LO SAPEVO CHE L’AVREBBE DETTA STA COSA AIUT



GRAZIA KENDI TI AMO PUNTO#amanders #kenders #grandefratello pic.twitter.com/tSYI2qhe0U — (@boh2378) November 18, 2025

In ogni caso il confronto tra Carlotta e Grazia al GF ha scatenato anche un dibattito sui social, con i fan che si sono divisi, tra chi ha giustificato Grazia e chi invece l’ha accusata di aver messo i sentimenti di Mattia in secondo piano.

La citazione di Giulia De Lellis peraltro, come potete vedere anche dai video, ha acceso ulteriormente la vicenda. Cosa succederà ora al GF?

