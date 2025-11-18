Al GF Simone è andato contro Rasha e non le ha risparmiato delle critiche piuttosto dure: “Vai con i ricconi“. Per quanto poi si sia scusato nella notte dopo la puntata è tornato all’attacco contro di lei e le sue dichiarazioni che stanno facendo discutere il web.

GF, Simone contro Rasha

L’ultima puntata del GF ha visto un acceso diverbio tra concorrenti. Simone De Bianchi ha lanciato delle dure critiche a Rasha Younes. In confessionale, il gieffino ha dichiarato di non credere affatto alla vicinanza a Omer Elomari. “Se lei gli vuole bene e gli piace così tanto, che problemi ha a dargli un bacetto? Lei che poi fuori di qui prende e va con i ricconi. Lei parla di status, che si tenga il suo status”, ha detto Simone.

Parole che hanno scatenato una reazione furiosa da parte di Rasha in puntata al GF. La concorrente è sbottata: “Vedo cattiveria gratuita. Ma come vi permettete?! Non permetto che qualcuno sporchi la mia immagine. Status, ricconi? Ma questi cosa cavolo ne sanno della mia vita?”

Le parole di Simone sono state criticate, soprattutto perché Rasha aveva parlato in passato di vecchie relazioni con persone influenti, di eventi mondani e di un certo stile di vita, ma mai in un contesto che giustificasse un attacco così diretto.

La concorrente del GF ha accusato De Bianchi di aver decontestualizzato le sue parole, precisando che le sue frasi sui “ricconi” erano semplicemente battute fatte in modo scherzoso.

Le scuse in puntata al GF

Successivamente dopo quanto successo e il caos che si è creato in puntata, Simone ha cercato di rimediare chiedendo scusa.

“Chiedo scusa per quello che ho detto. A volte si va in confessionale quando si è arrabbiati e certe cose possono sfuggire di mano, magari uno si esprime anche in modi che non vorrebbe”.

Ma sarà bastato questo? Ovviamente no…

Simone rincara la dose nella notte contro Rasha

Tuttavia, nel corso della notte al GF, il giovane è tornato nuovamente sull’argomento, aggiungendo che se lui fosse stato eliminato, Rasha avrebbe avuto la strada spianata per vincere. “Io riconosco che la frase non era bella. Io qui posso uscire, ma se io esco questa si magna la casa da sola. Ricordatevi che se esco lei si magna tutto”, ha detto.

Simone parlando con i suoi compagni del GF ha cercato di giustificarsi dicendo che a 22 anni si può sbagliare nei modi e nei toni, ma non ha nascosto il suo disappunto nei confronti del comportamento di Rasha. Ci sarà un nuovo confronto?

