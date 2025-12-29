Su Rai 1 sta per partire Don Matteo 15. Ecco quando inizia la nuova stagione, che vedrà nel cast l’arrivo di nuovi volti, tra cui anche Diletta Leotta.

Quando inizia Don Matteo 15

L’attesa sta per terminare! Don Matteo 15 sta infatti per arrivare su Rai 1 e cresce sempre più la curiosità per i prossimi episodi della fortunatissima fiction. Da ormai innumerevoli anni la serie è seguita da milioni di telespettatori e ancora oggi è uno dei contenuti di punta della rete pubblica. Anche stavolta a tornare a vestire di Don Massimo sarà Raoul Bova, pronto a risolvere una serie di casi insieme al maresciallo Cecchini della stazione dei carabinieri di Spoleto, interpretato ancora una volta da Nino Frassica.

Diverse quest’anno le new entry nel cast e di certo ne vedremo di belle. Direttamente da Che Dio Ci Aiuti arriva infatti Valeria Fabrizi, nei panni di Suor Costanza. A interpretare la nipote della suora sarà invece Diletta Leotta, che per la prima volta si mette alla prova con questa nuova esperienza. A far parte del cast anche Francesco, figlio di Raoul Bova, che debutta all’interno della fiction nei panni di un infermiere. Arriverà poi una nuova marescialla, interpretata da Irene Giancontieri. Infine troveremo Max Tortora, che interpreta il padre del capitano Diego Martini.

Ma quando inizia Don Matteo 15 e quando va in onda su Rai 1? La prima puntata andrà in onda giovedì 8 gennaio 2026, come sempre in prima serata. 10 gli episodi previsti, ognuno con durata di 100 minuti circa.

Subito dopo le festività dunque il pubblico potrà godersi la nuova stagione della celebre fiction, che anche quest’anno promette grandi emozioni e colpi di scena. Ma come proseguirà la storia? Non resta che attendere l’8 gennaio per scoprirlo.

