A La Vita in Diretta Alberto Matano ha fatto una battuta, che ha portato a un replica di Donatella Rettore: “Vecchio ci sarai”.

Donatella Rettore replica a Matano

Dopo avervi raccontato non solo della mancata partecipazione di Gerardina Trovato a Ora o mai più e della frecciatina di Valerio Scanu in conferenza stampa, si torna a parlare della trasmissione di Rai 1 e della coach Donatella Rettore.

Ieri durante un collegamento con La vita in diretta con l’inviata Raffaella Longobardi, Alberto Matano ha avuto modo di fare quattro chiacchiere con il collega Marco Liorni, conduttore del programma, e con le due prof Donatella Rettore e Patty Pravo.

Per prima cosa Alberto Matano ha introdotto l’argomento spiegando che Ora o mai più è uno show televisivo. Nel presentarlo ha però detto:

“Uno show dove ci sono le vecchie glorie che fanno da coach a quegli artisti che hanno avuto una grande fortuna, ma che poi a un certo punto sono spariti nel cono d’ombra. Ecco Marco Liorni con Raffaella Longobardi e ci sono anche Patty Pravo con Donatella Rettore! Ma che bel quadro“.

Il fatto che Aberto Matano abbia parlato di “vecchie glorie” pare abbia portato Donatella Rettore a replicare immediatamente. A svelare questo dettaglio l’inviata de La Vita in Diretta: “Io ti devo dire che quando prima hai presentato il programma e hai detto “vecchie glorie” la nostra Rettore ha detto una cosa, la vuoi dire?“.

Così Donatella Rettore ha immediatamente preso la parola e ha affermato: “Cosa ho detto? Che ci sarai tu ! Guarda che io sono prima in classifica amore“.

Alberto Matano ha cercato così di spiegarsi: “È vero, io sì di sicuro! Ma la notizia è che secondo le ultime classifiche, nell’ultimo anno appena trascorso, le più grandi hit sono tutte di cantanti over 60. Più o meno… io non sono in questa fascia ma mi avvicino“.

Ora o mai più parte stasera e Donatella Rettore è già carichissima e pronta a riservarci delle sorprese.