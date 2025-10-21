Dopo la rottura con Gianmarco Steri, Cristina Ferrara è stata vista con Raul Dumitras che, nemmeno a dirlo è l’ex di Martina De Ioannon (attualmente di nuovo vicina a Gianmarco). Nuovo amore in vista? Cosa è emerso!

Cristina Ferrara vicina a Raul Dumitras?

Un nuovo, clamoroso capitolo potrebbe aggiungersi alla già intricata storia tra gli ex protagonisti di Uomini e Donne e Temptation Island. Dopo la rottura tra Cristina Ferrara e Gianmarco Steri, e le recenti paparazzate che ritraggono quest’ultimo con Martina De Ioannon, i fan più attenti hanno notato qualcosa che potrebbe cambiare completamente lo scenario.

Sui social, infatti, Raul Dumitras – ex fidanzato di Martina e volto discusso di Temptation Island – ha iniziato a seguire Cristina Ferrara su Instagram. Un gesto che potrebbe sembrare insignificante, ma che ha scatenato il gossip, anche perché Cristina ha ricambiato il follow.

Le indiscrezioni si sono intensificate quando i fan hanno notato che Cristina Ferrara, che vive a Salerno, è stata spesso presente a Roma negli ultimi giorni. Inizialmente si pensava a un possibile riavvicinamento con Gianmarco Steri, ma ora tutto fa pensare a una nuova conoscenza: quella con Raul Dumitras, che vive proprio a Roma.

A rafforzare i sospetti, un dettaglio curioso: in una delle ultime foto pubblicate da Cristina Ferrara sui social, si intravedono gli interni di un’auto molto simile a quella di Raul. Coincidenza?

A riguardo Lorenzo Pugnaloni ha aggiunto qualche altro dettaglio e ha rivelato:

“In tutto questo cinema Raul e Cristina si starebbero frequentando. Ecco perché Raul se ne è andato dal locale non appena ha visto il triangolo sotto i suoi occhi. Ed ecco perché Cristina non parla. Magari ha da nascondere più lei che quest’altri.”

La storia Instagram di Lorenzo Pugnaloni su Raul Dumitras e Cristina Ferrara

Se così fosse si tratterebbe di un intreccio degno di una puntata di Beautiful! Vedremo se le parti decideranno di intervenire.