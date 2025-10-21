Altro che Beautiful! Dopo la rottura con Gianmarco, Cristina Ferrara vicina a Raul (ex di Martina)
Cosa è emerso fino a questo momento!
Dopo la rottura con Gianmarco Steri, Cristina Ferrara è stata vista con Raul Dumitras che, nemmeno a dirlo è l’ex di Martina De Ioannon (attualmente di nuovo vicina a Gianmarco). Nuovo amore in vista? Cosa è emerso!
Cristina Ferrara vicina a Raul Dumitras?
Un nuovo, clamoroso capitolo potrebbe aggiungersi alla già intricata storia tra gli ex protagonisti di Uomini e Donne e Temptation Island. Dopo la rottura tra Cristina Ferrara e Gianmarco Steri, e le recenti paparazzate che ritraggono quest’ultimo con Martina De Ioannon, i fan più attenti hanno notato qualcosa che potrebbe cambiare completamente lo scenario.
Sui social, infatti, Raul Dumitras – ex fidanzato di Martina e volto discusso di Temptation Island – ha iniziato a seguire Cristina Ferrara su Instagram. Un gesto che potrebbe sembrare insignificante, ma che ha scatenato il gossip, anche perché Cristina ha ricambiato il follow.
Le indiscrezioni si sono intensificate quando i fan hanno notato che Cristina Ferrara, che vive a Salerno, è stata spesso presente a Roma negli ultimi giorni. Inizialmente si pensava a un possibile riavvicinamento con Gianmarco Steri, ma ora tutto fa pensare a una nuova conoscenza: quella con Raul Dumitras, che vive proprio a Roma.
A rafforzare i sospetti, un dettaglio curioso: in una delle ultime foto pubblicate da Cristina Ferrara sui social, si intravedono gli interni di un’auto molto simile a quella di Raul. Coincidenza?
A riguardo Lorenzo Pugnaloni ha aggiunto qualche altro dettaglio e ha rivelato:
“In tutto questo cinema Raul e Cristina si starebbero frequentando. Ecco perché Raul se ne è andato dal locale non appena ha visto il triangolo sotto i suoi occhi. Ed ecco perché Cristina non parla. Magari ha da nascondere più lei che quest’altri.”
Se così fosse si tratterebbe di un intreccio degno di una puntata di Beautiful! Vedremo se le parti decideranno di intervenire.