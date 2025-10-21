Secondo le segnalazioni Federico Mastrostefano è stato beccato a baciarsi con una dama di Uomini e Donne

Federico Mastrostefano, tornato a Uomini e Donne nel corso di questa stagione, è stato avvistato mentre si baciava con Agnese, nonostante i recenti tentativi di lei di chiudere. La segnalazione.

La segnalazione su Federico Mastrostefano

Una segnalazione fresca e decisamente inaspettata ha acceso i riflettori su Federico Mastrostefano, tornato dopo sedici anni nel parterre Over di Uomini e Donne. Secondo quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni, l’ex tronista sarebbe stato avvistato mentre si baciava con Agnese De Pasquale in un centro commerciale, in atteggiamenti molto intimi.

La scena, raccontata da chi li ha visti dal vivo, sembra essere piuttosto chiara e senza bisogno di grosse interpretazioni. Secondo il rumor pare proprio che Federico Mastrostefano fosse coinvolto dal momento: “Confermo, li ho visti anche io. Erano mano nella mano, e a un certo punto si baciavano appassionatamente.”

Le storie di Lorenzo Pugnaloni su Federico Mastrostefano di Uomini e Donne

Questo ritorno di fiamma stupisce soprattutto perché, in trasmissione, Agnese aveva più volte espresso la volontà di chiudere la frequentazione con Federico, definendolo un uomo poco affidabile. Nonostante ciò, la chimica probabilmente è più forte dei loro stessi dubbi. O almeno è quel che sembra.

Come se non bastasse, è entrata in scena Pamela Compagnucci, storica ex scelta di Federico Mastrostefano durante il suo trono del 2009. Anche lei, recentemente, ha rilasciato una dichiarazione sempre a Lorenzo Pugnaloni che ha fatto discutere: “Qualche giorno fa Federico mi ha scritto un messaggio su Instagram. Nulla di eclatante: ‘Ciao Pamela, come stai?’ Ho risposto educatamente ed è finita lì… ma mi ha fatto effetto.”

A quanto pare, Federico Mastrostefano sembra diviso tra passato e presente: da una parte l’aver ricercato l’ex Pamela, dall’altra gli alti e bassi con Agnese che non accenna a spegnersi.

Dopo anni lontano dai riflettori, Federico Mastrostefano è tornato al centro delle dinamiche di Uomini e Donne. Quale sarà il suo vero obiettivo? Conquistare il cuore di Agnese? Staremo a vedere come si evolverà il suo percorso.