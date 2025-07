Molti spettatori potrebbero chiedersi quanto guadagnano i tentatori e le tentatrici di Temptation Island. Qui di seguito proviamo a rispondere alla domanda in base alle informazioni rilasciate dal web.

Il guadagno dei tentatori di Temptation Island

Giovedì 3 luglio 2025 ha avuto inizio la nuova edizione del reality condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5. Gli ascolti hanno premiato il viaggio nei sentimenti dei protagonisti, i quali sono diventati subito materia di discussione tra gli utenti dei social.

A fare breccia nel cuore del pubblico a casa (ma anche delle fidanzate) è stato il tentatore Flavio Ubirti mentre per gli altri è ancora presto sapere come evolverà la situazione. E proprio questo ci porta alla domanda alla quale vogliamo rispondere oggi: “Quanto guadagnano i tentatori e le tentatrici di Temptation Island?“.

La risposta arriva da Blogtivvu, che riporta le indiscrezioni rilasciate da TVBlog. A quanto pare il cachet oscilla tra i 500 e i 1000 euro a settimana ma non per tutti sarebbe uguale perché la variazione deriverebbe dalla rispettiva popolarità. In sostanza, più stanno nel programma e più instaurano un legame significativo con il fidanzato o la fidanzata e più il loro guadagno sarebbe elevato.

Ecco quanto guadagnano i tentatori e le tentatrici di Temptation Island. La loro rilevanza all’interno delle dinamiche di coppia sarebbe un fattore decisivo nel cachet finale. Ovviamente si tratta solamente di indiscrezioni e come tali vanno prese con le pinze perché non sappiamo quanto ci sia effettivamente di vero in tutto ciò.

Solo nel caso in cui i diretti interessati, protagonisti della corrente edizione o di quelle passate, parlassero potremmo avere la certezza o la smentita di quanto scritto poc’anzi.