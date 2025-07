Atterrato a Olbia per le vacanze, Stefano De Martino è stato pizzicato in aeroporto in compagnia di una bionda misteriosa. Chi sarà?

Stefano De Martino e la foto con la ragazza misteriosa

Pausa meritata per Stefano De Martino dopo lo straordinario successo ottenuto con Affari Tuoi e Stasera tutto è possibile (che torneranno rispettivamente a settembre su Rai 1 e nel 2026 su Rai 2). Il conduttore sta facendo molto parlare di sé in quanto a presunti flirt, anche se lui si è sempre professato single, e non solo per la stima di molti.

Dopo gli avvistamenti, tra i tanti, con Angela Nasti e Gilda Ambrosio, Stefano è stato beccato anche con altre ragazze. Lui però non ha mai confermato o smentito e, come detto, anche ad Affari Tuoi con una battuta ha lasciato intendere di non avere una donna al suo fianco.

In ogni caso in Sardegna per trascorrere le vacanze non era da soolo. Come riportato da Gabriele Parpiglia sul suo sito, il presentatore è stato pizzicato in aeroporto a Olbia, in compagnia di una ragazza:

“Stefano De Martino atterra a Olbia in dolce compagnia”, ha scritto il giornalista sui social per poi approfondire l’argomento nella sua newsletter. Dall’immagine mostrata la donna misteriosa è bionda e con i capelli lunghi, ma per l’occasione legati.

DE MARTINO ATTERRA A OLBIA IN DOLCE COMPAGNIA NEL LINK TUTTE LE INFO #stefanodemartino pic.twitter.com/s8CAMU39Ru — Gabriele Parpiglia (@Parpiglia) July 7, 2025

Già qualche settimana fa, a inizio giugno, Stefano De Martino lo avevano sempre beccato in Sardegna. Anche in quel caso insieme a lui una bionda. Alessandro Rosica aveva spiegato si trattasse di una ragazza di nome Caroline, presenza a quanto pare costante (come precisato dal gossip) nella vita del conduttore. Ma si tratterà della stessa ragazza? Al momento non ci è assolutamente dato saperlo.

Stefano De Martino cerca in ogni modo di preservare la sua vita lontana dai riflettori e difficilmente si espone da questo punto di vista. Potrebbe anche trattarsi semplicemente di un’amica o è qualcosa di più? Difficile a dirsi! Vedremo se ci saranno ulteriori risvolti e se il conduttore deciderà o meno di raccontare qualcosa.