Dove vive Ermal Meta? Il cantante ha scelto una città che rispecchia la sua personalità e a cui è molto legato.

Ermal Meta ha scelto la città in cui vivere con la sua famiglia. Un luogo magico in cui si dedica alla musica e alla sua creatività. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Dove vive Ermal Meta? La città scelta dal cantante

Ermal Meta vive stabilmente a Bari, città che negli ultimi anni è diventata molto più di una semplice residenza: è il centro della sua vita personale e professionale. Dopo un periodo trascorso a Milano per ragioni legate alla carriera musicale, il cantautore ha deciso di tornare nel capoluogo pugliese, scegliendo uno stile di vita più lento e sostenibile, lontano dalla frenesia tipica delle grandi metropoli. Una decisione che racconta molto del suo modo di intendere il successo: non come corsa continua, ma come equilibrio tra lavoro e benessere personale.

Arrivato in Italia dall’Albania all’età di tredici anni, Ermal Meta ha costruito proprio a Bari le fondamenta della sua identità. La città rappresenta per lui un punto fermo, un luogo di appartenenza e sicurezza che ha accompagnato ogni fase della sua crescita artistica. Nel tempo, questo legame si è rafforzato fino a diventare una scelta consapevole di vita. Non è un caso che abbia deciso di realizzare nel cuore della città uno studio creativo personalizzato, uno spazio in cui può scrivere, comporre e sviluppare i suoi progetti musicali in totale libertà. Bari, per lui, non è solo un luogo geografico, ma una fonte costante di ispirazione.

Dove vive Ermal Meta? La scelta di allontanarsi dalla frenesia con la sua famiglia

Il ritorno a Bari rappresenta anche una presa di posizione rispetto al mondo della musica e alle dinamiche delle grandi città. Lo stesso artista, attraverso le sue canzoni e in particolare con il brano “Milano non esiste”, ha più volte espresso una riflessione sulla solitudine e sulla velocità che caratterizzano le metropoli del Nord. Il cantante ha un forte legame con Bari e ha sentito l’esigenza di allontanarsi dalle città con ritmi più frenetici e serrati, per vivere in un contesto più tranquillo.

Scegliere Bari significa quindi rivendicare una dimensione più umana, dove i ritmi sono più naturali e le relazioni più autentiche. Oggi la città è anche il centro della sua vita privata. Insieme alla compagna Chiara Sturdà, Ermal Meta ha costruito qui la sua famiglia, accogliendo la nascita della figlia Fortuna Marie e portando avanti un percorso familiare fatto di amore e stabilità. Una quotidianità che conferma come la scelta di Bari non sia stata soltanto professionale, ma soprattutto esistenziale: un ritorno alle origini per costruire il futuro.