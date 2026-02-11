Arriva una notizia da Dagospia che informa che Dua Lipa e Callum Turner si sposano in Italia. L’artista e il suo compagno, noto modello e attore, sono stati avvistati a Cernobbio insieme a una famosissima wedding planner.

Dua Lipa e Callum Turner si sposano in Italia?

Matrimonio in vista per Dua Lipa e Callum Turner? Stando a un’indiscrezione lanciata da Dagospia da parte di Ivan Rota la popstar internazionale e il modello e attore potrebbero sbarcare in Italia e c’è chi è certo che i due si sposano qui.

A far scattare questi rumor l’avvistamento a una cena con una notissima wedding planner. Al momento è bene dire che non si tratta di voci confermate, ma da quanto emerso la data dovrebbe essere in primavera e in una location davvero da sogno.

L’avvistamento a Cernobbio

Come abbiamo già detto a lanciare il gossip è stato Ivan Rota, che nella rubrica su Dagospia ha raccontato che nei giorni scorsi la coppia avrebbe avuto un incontro con una wedding planner e sempre secondo le indiscrezioni nel periodo di maggio dovrebbe svolgersi il tanto atteso matrimonio.

Possibile location pare sia Cernobbio, sul lago di Como.

La coppia avvistata con una wedding planner

Come abbiamo detto la professionista a cui si sarebbe rivolta la cantante sarebbe Alessandra Grillo.

Lei è tra le wedding planner tra le più richieste e apprezzate in Italia.

Tra i suoi precedenti lavori figurano le nozze di volti noti molto conosciuti. Pensiamo per esempio al matrimonio di Alena Seredova e Alessandro Nasi, così come quelle di Chiara Ferragni e Fedez.

