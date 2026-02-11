La foto del bacio e gli scambi di tenerezze sembrano confermare la vicinanza tra Andrea Iannone e Rocio Munoz Morales. Lei a quanto pare lo avrebbe raggiunto a Lugano, dove sono stati paparazzati.

La foto di Andrea Iannone e Rocio Munoz Morales

Ci risiamo! Si torna a parlare ancora una volta di Andrea Iannone e Rocio Munoz Morales. Dopo le prime immagini del settimanale Chi che li aveva beccati in Franciacorta e gli scambi di like, commenti e frecciatine del pilota all’ex Elodie (poi eliminate), ora è Diva e Donna a paparazzare il motociclista in compagnia dell’attrice molto complici e vicini, tra abbracci e tenerezze, baci sulla guancia qua e là e una serenità ritrovata, a quanto pare.

“Rocio e Iannone. Fuga d’amore a Lugano. Le prime foto dell’ex di Bova e il pilota innamorati”, così titola la prima pagina della copertina del settimanale, che ha poi aggiunto degli altri dettagli.

“Rocio Munoz Morales e Andrea Iannone ormai fanno sul serio! Lo raccontano le immagini esclusive che potete trovare solo sul numero di ‘Diva e donna’ in edicola questa settimana: eccoli scambiarsi baci e abbracci durante giorni d’amore a Lugano dove il pilota vive”.

Da queste immagini Rocio Munoz Morales e Andrea Iannone sembrano piuttosto affiatati. Ma ecco cosa ha raccontato lei a proposito dei recenti flirt che le sono stati attribuiti.

Le parole di Rocío a Domenica In

Mentre Diva e Donna ha rilasciato queste immagini, solo domenica scorsa ospite da Mara Venier a Domenica In, Rocio Munoz Morales è tornata a parlare della sua vita privata.

La conduttrice le h fatto domande sui possibili flirt, viste le immagini emerse prima in compagnia di Stefano De Martino e in seguito con Andrea Iannone. In questa circostanza Rocio Munoz Morales ha ammesso di essere corteggiata, ma di non sentirsi ancora pronta per frequentare qualcuno perché teme di soffrire:

“Per dirti che io a 23 anni ho smesso di vedere uomini, ho conosciuto il padre delle mie figlie, a 37 anni mi ritrovavo a dover flirtare e conoscere altri uomini, sono inciampata. Mi corteggiano molto, però ho bisogno di tempo, ho paura a soffrire, penso che sia umano”

Sempre Rocio ha anche affermato che per tutelare le sue figlie dopo la storia con Raoul Bova ha sempre evitato le chiacchiere e di rilasciare troppe interviste e commenti sul suo privato.

Ora però queste immagini con Andrea Iannone hanno nuovamente infiammato il gossip. Rocio Munoz Morales deciderà di dire la sua?

